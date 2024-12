Wij hebben geconstateerd, dat helaas niet alle aanvragen lukken via de gebruikelijke HCC-code vergeten pagina.

Dit heeft te maken met een technisch probleem wat organisatorisch niet zal lukken om voor 1-1-2025 nog op te lossen.

Mocht je de code niet aan kunnen vragen via HCC.nl dan kun je deze tot en met 24-12-2024, 12.00 uur nog per mail aanvragen via ledenadministratie@hcc.nl o.v.v. Aanvraag HCC-code en je lidnummer of adresgegevens en dan zal deze per post kunnen worden verstuurd.

Van dinsdag 24-12-2024, 12.00 uur tot en met zondag 5-1-2025 is de Ledenadministratie helaas gesloten. HCC-code aanvragen na de genoemde datum en tijdstip kunnen pas vanaf 6-1-2025 worden opgepakt. Onze excuses voor het eventuele ongemak!