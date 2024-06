Waarschuwing: phishing e-mail in omloop

4 juni 2024, Marco Mekenkamp

Momenteel circuleert er een phishing e-mail. Deze e-mail beweert dat je wachtwoord binnenkort zal verlopen en verzoekt je om te klikken op een link met de tekst “bewaar hetzelfde wachtwoord”. Dit is een poging van cybercriminelen om toegang te krijgen tot jouw persoonlijke gegevens.

Let op: klik niet op de link!

Het is zeer belangrijk dat je de volgende stappen onderneemt om jezelf te beschermen:

Klik niet op de link in de e-mail. Dit kan leiden tot diefstal van jouw persoonlijke gegevens en verdere beveiligingsproblemen. Stuur de phishing e-mail als bijlage naar . Dit helpt ons om dergelijke bedreigingen sneller te identificeren en aan te pakken. Klik hier voor de uitleg hoe je een spambericht als bijlage kunt doorsturen. Verwijder de e-mail na het doorsturen uit jouw inbox.

Als je per ongeluk op de link hebt geklikt of jouw gegevens hebt ingevoerd, wijzig dan onmiddellijk je wachtwoord. Indien je hier assistentie bij nodig heeft, kun je contact opnemen met de HCC!vraagbaak via https://vraagbaak.hcc.nl of via 085-0441808.