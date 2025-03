Valse Belastingdienst-sms in omloop

Betaal het openstaande bedrag van 165 euro uiterlijk vandaag, om beslaglegging door de gerechtsdeurwaarder tet voorkomen. Dit is wat oplichters die zich voordoen als de Belastingdienst, verzenden per sms.

Dit is dan de tekst: Jij hebt een openstaand bedrag bij de Belastingdienst met betalingskenmerk ‘BD7895429’ en factuurnummer ‘0230019300’.

De cybercriminelen proberen een gevoel van urgentie op te wekken, want de factuurdatum is ‘19-03-2025’. Bovendien staat er in het frauduleuze bericht: “Status: verloopt vandaag.”. Als je niet op tijd betaalt zal de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op jouw inboedel, zo dreigen de oplichters.

Klik nergens op en betaal niks!

De Belastingdienst stuurt echter NOOIT per sms een verzoek om iets (terug) te betalen, schrijft de overheidsinstelling op zijn website. Je kunt er dus 100% zeker van zijn dat deze sms nep is. Klik dus op geen enkele link in het bericht en maak ook zeker geen geld over.

Twijfel je of je echt openstaande bedragen hebt bij de Belastingdienst? Dit kun je makkelijk achterhalen door in te loggen op de officiële portalen: Mijn Belastingdienst, Mijn Belastingdienst Zakelijk of Mijn Toeslagen.

Dit kun je doen als je op de link hebt geklikt:

Voer een virusscan uit om te controleren of je apparaat is geïnfecteerd met malware. Wijzig je inloggegevens waar je die hebt ingevuld en activeer waar mogelijk tweestapsverificatie om in te loggen. Neem zo snel mogelijk contact op met jouw bank of financiële instelling als je geld hebt overgemaakt. Voorkom bovendien dat je overboekingen doet naar fraudeurs door altijd eerst te controleren of het bankrekeningnummer klopt. Betrouwbare rekeningnummers van de Belastingdienst vind je op deze pagina.