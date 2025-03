Heb jij het antwoord op de PC-Active Kruiswoordpuzzel?

Ga naar hcc.nl/puzzel om het antwoord door te geven van de puzzel in PC-Active 341 én kans te maken op een mooie prijs: een Samsung Sonic the Hedgehog PRO Plus micro-sd-kaart 128 GB met een adviesprijs van € 39,99. Als je lid bent van HCC en je je lidnummer opgeeft, maak je tevens kans op de éxtra prijs: Teufel AIRY TWS 2 draadloze in-ears met een adviesprijs van € 99,99. Je kunt meedoen tot en met woensdag 9 april 2025.