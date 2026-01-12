WOOX R6169 slimme stekker met Matter-ondersteuning met heel veel korting

Leden van HCC profiteren van ledenvoordeel. Zo ook op deze slimme stekker van WOOX met Matter-ondersteuning. Maar de kopers van meer exemplaren tegelijkertijd zijn wel heel voordelig uit, want voor de tweede en volgende stekkers betaal je maar 8 euro per stuk in plaats van de reguliere verkoopprijs van € 19,95. Je korting van 25% bij één stekker loopt flink op bij aanschaf van meerdere tegelijk.

Met de R6169 slimme stekker van WOOX maak je niet alleen je huishoudelijke apparaten slim, maar kun je ook nauwlettend het energieverbruik van het gekoppelde apparaat in de gaten houden. Deze slimme stekker is namelijk uitgerust met een geïntegreerde energiemeter. Deze smart plug heeft een officiële licentie van Matter en werkt daardoor ook samen met alle andere Matter- producten die je in je woning installeert.

De R6169 smart plug is geschikt voor een maximaal vermogen van 3680 watt. Dat betekent dat je zelfs zwaardere apparaten op de stekker kunt aansluiten. De slimme stekker werkt alleen via wifi (2,4 GHz), waardoor je geen bridge of gateway nodig heeft. Je hebt alleen de WOOX Home-app (voor Android of iOS) nodig om deze slimme stekker te bedienen. Je kunt de stekker ook bedienen met behulp van spraakbesturing (Amazon Alexa en Google Assistant) of met de fysieke aan- en uitknop. Je kunt de slimme stekker ook voorzien van tijdschema’s en andere instellingen, zodat bijvoorbeeld een gekoppelde lamp aangaat op gezette tijden als je op vakantie bent en het net lijkt alsof er iemand thuis is.

De R6169 heeft een adviesprijs van € 19,95 excl. verzendkosten, als HCC-lid betaal je voor één stekker € 14,95 incl. verzendkosten (opgebouwd uit € 8,00 voor de stekker plus € 6,95 verzendkosten). Bestel je meer stekkers tegelijk, dan betaal je maar € 8,00 per stuk.

Voorbeeld:

1 stekker à € 8,00 + verzendkosten € 6,95 = € 14,95 (normale prijs € 19,95)

2 stekkers (€ 16,00) + verzendkosten € 6,95 = € 22,95 (normale prijs € 39,90)

3 stekkers (€ 24,00) + verzendkosten € 6,95 = € 30,95 (normale prijs € 59,85)

4 stekkers (€ 32,00) + verzendkosten € 6,95 = € 38,95 (normale prijs € 79,80)

Om te bestellen, ga je naar de webshop van KingKees: https://kingkees.eu/shop/ws-/woox/products/woox-r6169-slimme-stekker-met-matter-ondersteuning en vul daar de kortingscode in.

