WOOX R3569 buiten camera PTZ + zonnepaneel met 75 euro ledenkorting

Met de WOOX R3569 Smart Outdoor PTZ Camera houd je jouw woning en eigendommen veilig. De camera beschikt over een Full HD 1080p beeldkwaliteit met twee-weg audio (microfoon en speaker) en bewegings- en geluidsdetectie. De kit bevat een zonnepaneel om de geïntegreerde batterij te voorzien van stroom. PC-Active beoordeelde deze camera met maar liefst vier sterren (klik hier voor de review).

De beelden kunnen in 3MP worden bekeken op een livestream. De WOOX Home-app (voor iOS of Android) registreert deze livestream en geeft je meldingen over bewegingen. In deze app kun je de camera van bepaalde instellingen voorzien.

Dankzij de drie verschillende nachtzicht opties kun je zelfs alles zien in de avonduren. Je maakt gebruik van infrarood nachtzicht met zwart-wit beeld, kleuren nachtzicht en smart nachtlicht waardoor kleuren meer levensecht worden gemaakt. Hierdoor worden kleine objecten beter zichtbaar en zijn personen makkelijker te identificeren.

De camera werkt op drie geïntegreerde batterijen die circa drie maanden meegaan. Deze kun je opladen met de bijgeleverde micro-usb-kabel of kun je constant blijven opladen met het WOOX zonnepaneel.

