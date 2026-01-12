WOOX MX0131 powerbank 10.000 mAh met korting en geen verzendkosten

Wanneer je als lid van HCC deze WOOX MX0131 powerbank met een capaciteit van maar liefst 10.000 mAh aanschaft, dan betaal je slechts € 14,95 en geen vezendkosten. Zo bespaar je maar liefst 7 euro!

WOOX staat bekend om slimme en betaalbare oplossingen en biedt sinds kort de compacte stijlvolle powerbank MX0131 aan met een capaciteit van 10.000 mAh. In PC-Active 345 stond al de review waar hij liefst 4,5 van de 5 sterren kreeg. Hij is leverbaar in zwart of wit, ongeveer zo groot als een smartphone (140 x 70 x 14 mm) en weegt 232 gram.

Handig zijn de drie geïntegreerde kabels van 13 cm met usb-c, Lightning en usb-a, waardoor je geen losse kabels nodig hebt. Aan de voorzijde bevinden zich 3 extra poorten: een usb-c-poort voor laden en opladen, plus een usb-a-poort en een tweede usb-c-poort voor het voeden van apparaten. Alle usb-uitgangen ondersteunen snelladen tot 22,5 watt, maar dit is wel afhankelijk van het aangesloten apparaat. Een display toont de resterende capaciteit in procenten en geeft aan wanneer snelladen actief is. Met een energie-inhoud van 37 Wh voldoet de powerbank aan internationale richtlijnen voor handbagage. Afhankelijk van het toestel kun je een smartphone gemiddeld twee tot drie keer volledig opladen. De MX0131 is ideaal voor onderweg, als noodvoorziening of tijdens festivals. De stevige behuizing en geïntegreerde kabels maken hem bijzonder praktisch.

De adviesprijs bedraagt € 14,99 excl. verzendkosten, HCC-leden betalen € 14,95 inclusief gratis verzending! Ga naar https://kingkees.eu/shop/ws-/woox/products/woox-mx0131-powerbank-10-0x2e-000mah-zoals-gezien-in-pc-active-345 en voer de onderstaande kortingscode in.

