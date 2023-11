Windows Praktijkhandboek 2024 met 23% korting

In het nieuwe Windows Praktijkhandboek gaan we dieper in op de beveiliging van Windows, hoe je je bestanden beschermt en indien nodig ook kunt redden. We laten zien wat er gebeurt als je Windows afsluit en hoe je dat handig kunt doen. We beschrijven tools om je installatiesleutels te achterhalen, om malware te voorkomen en analyseren en hoe je programma’s al dan niet virtueel veilig kunt uitvoeren. Kortom: een grote variatie aan onderwerpen waarmee je weer helemaal bij bent wat de ontwikkelingen op het gebied van Windows betreft.

Deze special van 148 pagina's is bedoeld voor de (wat) gevorderde gebruikers en is opgedeeld in drie delen: Admin, Tools en Tips. In Admin wordt bijvoorbeeld behandeld hoe je rechten van mappen kunt beheren met Restric'tor, hoe je een rescue-Windows voor noodgevallen maakt en hoe je malware kunt opzoeken met rescue-Windows. In Tools worden onder meer behandeld hoe je windows kunt overzetten na een pc-upgrade, hoe je de installatiesleutels van al je Windows-installaties achterhaald en welke virtualisatiefuncties van Windows wat doen. In Tips ten slotee wordt onder meer behandeld wat er precies gebeurt als je Windows afsluit, krijg je tips voor de Windows rekenmachine en leer je te achterhalen of Windows is gestart in de UEFI- of BIOS-modus.

De reguliere winkelprijs voor deze uitgebreide special is € 12,99. HCC-leden betalen lechts € 9,97. Dat is 23% korting!

