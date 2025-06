Windows Overstapgids met flinke HCC-korting

Vanaf 14 oktober 2025 biedt Microsoft voor Windows 10 geen gratis software-updates van Windows Update, technische assistentie of beveiligingsreparaties meer aan. Is dit een mooi moment om over te stappen naar een ander systeem, of blijf je Windows trouw? Als HCC-lid kun je de Windows-special Weg van Windows? met flinke korting kopen.

In deze special met liefst 132 pagina's bekijken we de mogelijkheden om van Windows 10 te upgraden naar 11, aan welke eisen je dan moet voldoen en welke andere Windows-varianten er zijn. Is overstappen naar macOS te overwegen? Daar geven we hardware- en softwaretips voor. We gaan ook uitgebreid in op het overstappen naar Linux: hoe installeer je dat en hoe krijg je al je bestanden overgezet? Er is hierbij uitgebreide aandacht voor o.a. Fedora Workstation, Linux Mint en het gamen onder Linux. Daarnaast is er aandacht voor een systeemonafhankelijke eigen datacloud (Nextcloud), het visualiseren van besturingssystemen om even te testen of structureel mee aan de slag te gaan (Proxmox VE) en het oplossen van problemen die je bij Windows tegen kunt komen. In deze overstapgids vind je dan ook alle informatie om een goede keuze te maken: blijf je Windows gebruiken of stap je over?

