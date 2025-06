Exclusief ledenvoordeel - Slimme Mika ledstrip kleurt jouw interieur

De slimme Mika ledstrip is een twee meter lange lichtstrip die gemakkelijk is aan te sluiten, te bedienen en een gezellige sfeer geeft in huis. Als lid van HCC kun je deze ledstrip met groot ledenvoordeel aanschaffen.

Het merk Mika van het Duitse bedrijf Vreeda bestaat pas sinds 2021 en timmert behoorlijk aan de weg. Prettig hierbij is dat het ontwerp, de certificeringen en de data grotendeels in Duitsland maar sowieso in Europa worden gerealiseerd en blijven. De clouddata via de gratis Vreeda-app blijven dus ook in Europa, wel zo fijn met het oog op privacy.

Mika ledstrip

Deze Mika ledstrip (MKSTRP02) is een twee meter lange ledstrip waarmee je een gezellige sfeer kunt creëren door de vele kleuren of juist een heel helder licht als je voor wit gaat. Zowel de kleuren als de helderheid zijn (dus) aan te passen. Het aantal branduren is 20.000, dus in principe kun je hiermee vele jaren vooruit. Dan moet je de Mika ledstrip wel tussen min 20 graden Celsius en + 40 graden Celsius gebruiken, want dat is de officiële werktemperatuur.

Aan de twee meter lange ledstrip is er een 1 meter lange adapterkabel, wel zo handig. Verder is er te melden dat het wattage 10 watt is en het aantal lumen 1000.

Vreeda app

De slimme ledstrip werkt met de gratis Vreeda-app (Android en iOS) waarmee je hem koppelt met je 2.4GHz-wifinetwerk. Vervolgens kun je de via de app van alles ‘doen’ met de ledstrip: zo kun je de kleuren, helderheid, timers en patronen instellen of combineer deze strip met andere slimme producten. Ook kun je deze ledstrip bedienen via spraak als je hem koppel aan een Google Home (of Alexa) speaker.

Prijs

De adviesprijs voor deze Mika ledstrip (MKSTRP02) is o.a. bij Bol liefst € 69,95. Als HCC-lid krijg je echter fikse korting en betaal je slechts € 31,43 (inclusief € 6,95 verzendkosten; bestel je er tegelijk meerdere, dan betaal je maar één keer verzendkosten).

