Ledenvoordeel - Outdoor beveiligingscamera nu met gratis beveiligingscamera voor binnen

Wie nu de Meari N2 outdoor beveiligingscamera bestelt voor € 89,95 krijgt daar gratis de Meari S1 Plus AI beveiligingscamera voor binnen ter waarde van € 44,95 bij cadeau. En je betaalt als lid van HCC ook geen verzendkosten.

De MEARI N2 is een slimme draadloze outdoor beveiligingscamera met 3MP-beeldkwaliteit, 355 graden PTZ-besturing en AI-persoonsdetectie. Dankzij de oplaadbare batterij en ondersteuning voor een zonnepaneel is de camera eenvoudig te installeren zonder stroomkabels. De camera biedt een brede dekking met 355 graden pan- en 90 graden tilt-beweging, waardoor blinde hoeken zoveel mogelijk worden voorkomen. Met AI-persoonsdetectie krijg je slimme bewegingsmeldingen en worden valse alarmen beperkt. Ook in het donker zijn dankzij full-color nachtzicht heldere beelden beschikbaar. Via de MEARI-app voor Android en iOS kun je live meekijken en dankzij tweewegcommunicatie direct met bezoekers praten. De MEARI N2 is IP65-weerbestendig en geschikt voor gebruik onder uiteenlopende weersomstandigheden. Videobeelden kunnen worden opgeslagen op een microSD-kaart of in de cloud. Dankzij de combinatie van een oplaadbare batterij en ondersteuning voor een zonnepaneel kun je de camera langdurig draadloos gebruiken.

De MEARI S1 Plus AI beveiligingscamera voor binnen biedt haarscherpe beeldkwaliteit, slimme AI-functies en betrouwbare bewaking van de woning. Dankzij bewegings- en geluidsdetectie ontvang je direct een melding bij verdachte activiteit. De camera heeft een bereik van 180 graden en een 120 graden groothoeklens, waardoor een groot deel van de ruimte in beeld blijft. Met motion tracking volgt de camera bewegende personen automatisch. Ook in het donker zijn dankzij het nachtzicht heldere beelden beschikbaar. De camera is bovendien veelzijdig inzetbaar als babyfoon of huisdiercamera, met speciale detectie voor huilen en blaffen. Via de gratis MEARI-app voor Android en iOS kun je overal live meekijken, meldingen ontvangen en de camera bedienen. Met de tweewegaudio kun je bovendien eenvoudig communiceren met familie, bezoekers of anderen in de ruimte. De installatie is eenvoudig, zodat je de camera snel in gebruik kunt nemen.

Wie nu de Meari N2 outdoor beveiligingscamera bestelt voor € 89,95 krijgt daar gratis de Meari S1 Plus AI beveiligingscamera voor binnen ter waarde van € 44,95 bij cadeau. En je betaalt als lid van HCC ook geen verzendkosten.

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