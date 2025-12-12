OHRA Zorgverzekering - collectieve meerwaarde voor jou

Zoals korting op bepaalde aanvullende verzekeringen. Maar bij je zorgverzekering draait het om meer dan korting; het draait vooral om zorg. Zorg als je ziek bent, zorg om vitaal te worden en te blijven. Lees wat de collectieve OHRA Zorgverzekering jou te bieden heeft.

Vrijheid begint bij zekerheid

Kies zelf je zorgverlener

Kies zelf je huisarts, ziekenhuis of fysio. Of die specialistische kliniek waar je snel geholpen wordt. De rekening wordt in de meeste gevallen volledig vergoed.

Zorg wanneer jij het nodig hebt

Diensten waarmee je zorg krijgt zodra je deze nodig hebt. Standaard: wachtlijstbemiddeling en eHealth diensten. Zoals bij de aanvullende verzekeringen:

100% spoedzorg buitenland

Fysio Meeneemservice

Meegroeiservice

Tandongevallen.

Stel je eigen zorgpakket samen

Er is altijd een pakket voor jouw situatie en zorgwensen. Kosten besparen of spreiden? Ook dan maak jij je eigen keuzes. Vaak geldt de korting hiervoor ook op je basisverzekering!

Ook profijt van je zorgverzekering als je niet ziek bent

Met het gratis pakket OHRA Gezond word jij (nog) vitaler. Met een gezondheidscheck, well-being platform met coach, een slaapscan, geldplannen en online mindfulness.

Wanneer kun je overstappen?

Als je wilt overstappen van zorgverzekeraar, staat 1 januari waarschijnlijk in je geheugen gegrift. Het klopt dat overstappen meestal per 1 januari kan. Maar soms hoef je niet te wachten en kun je gedurende het jaar overstappen. We vertellen je graag wat in jouw situatie mogelijk is.

Jouw collectieve meerwaarde

Met jouw collectieve OHRA Zorgverzekering profiteer je van collectieve meerwaarde!

Speciaal voor jou: OHRA Gezond

Standaard bij de collectieve zorgverzekering. Werk op een leuke en makkelijke manier aan je vitaliteit.

Gezondheidscheck

Well-being platform

Slaapscan

Online mindfulness

Online geldplannen

Mantelzorgmakelaar

Gezondheidscursussen (o.a. EHBO)

Sportmedisch advies

Al verzekerd bij OHRA?

Tevreden? Dan hoef je niks te doen!

Je zorgpakket wijzigen? Doe dit uiterlijk 31 december via Mijn OHRA Zorgverzekering.

Je hele gezin profiteert mee

OHRA is er voor het hele gezin:

Jij en je partner kiezen je eigen zorgpakket

Kinderen tot 18 gratis meeverzekerd op de meest uitgebreide aanvullende verzekering van jou of je partner

Bij OHRA is iedereen welkom. We hebben geen leeftijdstoeslagen en stellen geen gezondheidsvragen. Niet voor de basisverzekering, niet voor de aanvullende (tandarts)verzekeringen.





Overstappen naar OHRA?

1. Doe dit uiterlijk 31 december

2. Je huidige verzekering wordt automatisch opgezegd

3. Je bent per 1 januari verzekerd bij OHRA

4. Soms kun je tussentijds overstappen

Alle informatie op een rij

Lees alles over de collectieve zorgverzekering van OHRA. En jouw collectieve meerwaarde. Lees meer op: https://www.ohra.nl/collectief/hcc