Nationale Vitaliteitsweek met OHRA: hét moment om aan je vitaliteit te werken

Van 21 tot en met 25 september staat Nederland in het teken van de Nationale Vitaliteitsweek. Een mooie aanleiding om stil te staan bij iets wat eigenlijk het hele jaar belangrijk is: je vitaliteit. Want je vitaal voelen – zowel lichamelijk als mentaal – geeft energie, veerkracht en plezier, op het werk én daarbuiten.

Exclusief tijdens de Nationale Vitaliteitsweek: Gratis webinars van OHRA

Speciaal voor de Nationale Vitaliteitsweek heeft OHRA drie inspirerende webinars beschikbaar gesteld. Deelname is gratis en voor iedereen toegankelijk, of je nu bij OHRA verzekerd bent of niet.

Dinsdag | 11.30 - 12.30 uur

Slaap: de basis van jouw energie - Door Irma Leijten (Hallo Slaap): Ontdek hoe je met betere slaap meer energie, focus en veerkracht krijgt. Schrijf je hier in

Woensdag | 11.30 - 12.15 uur

Slimmer werken, energieker leven - Door Hidde de Vries (Recharge360): Praktische tips om productiever te werken, energieverlies te voorkomen en beter te herstellen.

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Donderdag | 11.30 - 12.30 uur

Van stress naar succes - Door Patrick Degen (NN Group): Inzicht in jouw veerkracht en wat je moet doen om beter in balans te blijven.

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Bij OHRA helpen we verzekerden om op een laagdrempelige manier te werken aan hun gezondheid. Met praktische ondersteuning, slimme digitale oplossingen en aantrekkelijke vergoedingen maken we het makkelijker om in beweging te komen. Bijvoorbeeld door handige eHealth-diensten. Krijg ondersteuning wanneer het jou uitkomt, bijvoorbeeld met online GGZ-hulp.





Vergoedingen vanuit je zorgverzekering

Voor iedereen biedt de zorgverzekering vergoedingen voor programma's en ondersteuning rondom bijvoorbeeld:

Overgewicht;

Stoppen met roken;

Gezond leven en preventie.

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Hulp als je bij OHRA Collectief verzekerd bent

Met het gratis pakket OHRA Gezond, voor iedere collectief verzekerde, krijg je toegang tot onder meer:

Een gezondheidscheck;

Een persoonlijk wellbeing platform;

Online coaching en praktische ondersteuning.

Online geldplannen van het Nibud

Slaapplatform: online leeromgeving

Start met de gezondheidscheck en ga direct aan de slag met concrete verbeterpunten.

We bieden ook hulp als je niet bij OHRA verzekerd bent

Soms kunnen uitdagingen rondom gezondheid, mantelzorg, financiën of stress veel van je vragen. Daarom biedt OHRA hulp voor iedereen, ongeacht waar je verzekerd bent.