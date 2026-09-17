Nationale Vitaliteitsweek met OHRA: hét moment om aan je vitaliteit te werken

Van 21 tot en met 25 september staat Nederland in het teken van de Nationale Vitaliteitsweek. Een mooie aanleiding om stil te staan bij iets wat eigenlijk het hele jaar belangrijk is: je vitaliteit. Want je vitaal voelen – zowel lichamelijk als mentaal – geeft energie, veerkracht en plezier, op het werk én daarbuiten.
Exclusief tijdens de Nationale Vitaliteitsweek: Gratis webinars van OHRA
Speciaal voor de Nationale Vitaliteitsweek heeft OHRA drie inspirerende webinars beschikbaar gesteld. Deelname is gratis en voor iedereen toegankelijk, of je nu bij OHRA verzekerd bent of niet.
Dinsdag | 11.30 - 12.30 uur
Slaap: de basis van jouw energie - Door Irma Leijten (Hallo Slaap): Ontdek hoe je met betere slaap meer energie, focus en veerkracht krijgt. Schrijf je hier in
Woensdag | 11.30 - 12.15 uur
Slimmer werken, energieker leven - Door Hidde de Vries (Recharge360): Praktische tips om productiever te werken, energieverlies te voorkomen en beter te herstellen.
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Donderdag | 11.30 - 12.30 uur
Van stress naar succes - Door Patrick Degen (NN Group): Inzicht in jouw veerkracht en wat je moet doen om beter in balans te blijven.
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Bij OHRA helpen we verzekerden om op een laagdrempelige manier te werken aan hun gezondheid. Met praktische ondersteuning, slimme digitale oplossingen en aantrekkelijke vergoedingen maken we het makkelijker om in beweging te komen. Bijvoorbeeld door handige eHealth-diensten. Krijg ondersteuning wanneer het jou uitkomt, bijvoorbeeld met online GGZ-hulp.
Vergoedingen vanuit je zorgverzekering
Voor iedereen biedt de zorgverzekering vergoedingen voor programma's en ondersteuning rondom bijvoorbeeld:
Overgewicht;
Stoppen met roken;
Gezond leven en preventie.
Lees meer en ga direct aan de slag
Hulp als je bij OHRA Collectief verzekerd bent
Met het gratis pakket OHRA Gezond, voor iedere collectief verzekerde, krijg je toegang tot onder meer:
Een gezondheidscheck;
Een persoonlijk wellbeing platform;
Online coaching en praktische ondersteuning.
Online geldplannen van het Nibud
Slaapplatform: online leeromgeving
Start met de gezondheidscheck en ga direct aan de slag met concrete verbeterpunten.
We bieden ook hulp als je niet bij OHRA verzekerd bent
Soms kunnen uitdagingen rondom gezondheid, mantelzorg, financiën of stress veel van je vragen. Daarom biedt OHRA hulp voor iedereen, ongeacht waar je verzekerd bent.
- Zorg Assistent: Voor mantelzorgers; vind sneller je weg in het doolhof van wetten, regels en instanties en krijg ondersteuning bij de zorg voor een ander.
- Coach Assistent: Bij stress en spanning; volg een online workshop en krijg praktische handvatten om beter om te gaan met gevoelens van stress en drukte.
- Budget Assistent: Bij financiële vragen; ondersteuning bij belangrijke levensgebeurtenissen en situaties met financiële gevolgen.
- Slaap Assistent: Leer waarom slaap belangrijk is, de gevolgen en oorzaken van slaaptekort. En wat jij zelf kan doen om beter te kunnen slapen.