MIKA slimme lamp E27 fitting met 65% ledenkorting

MIKA biedt momenteel twee slimme verlichtingsproducten die direct beschikbaar zijn: deze ledstrip (die je ook met flinke korting kunt kopen) en deze slimme lamp met alle kleuren en wit die een E27 fitting heeft. De slimme MIKA-producten bedien je met de gratis VREEDA app op jouw Android of iOS smartphone of tablet en je kunt ze koppelen met de ondersteuning voor Google Assistant of Amazon Alexa speakers. Als lid van HCC kun je deze lamp kopen met maar liefst 65% ledenkorting op de normale prijs van € 49,95.

MIKA is een nieuw Europees merk met een focus voor slimme verlichting. Je zult denken, weer een nieuw merk slimme verlichting maar met MIKA is dit anders, waarom? MIKA wordt volledig ontwikkeld in Europa en is eigendom van VREEDA GmbH, een Duits innovatief bedrijf dat data soevereiniteit als prioriteit tijd heeft voor haar software platform en hardware producten.

Data soevereiniteit

VREEDA GmbH heeft een slimme cloudoplossing bedacht waarbij de cloud data volledig in Europa blijft en niet gedeeld word met andere continenten zoals bij vele andere slimme producten wel het geval is. Dit maakt VREEDA GmbH een interessante smart home partner voor corporate bedrijven in het verzekeringswezen, gezondheidszorg maar ook de hospitalitysector, want in die branches wil men zeker zijn dat de data van haar oplossingen volledig hier blijft, VREEDA GmbH zorgt hier voor. VREEDA GmbH heeft al meerdere samenwerkingen met verzekeraars maar ook met sportbonden zoals de Duitse Bundesliga en de Belgische ProLeague.

Kenmerken van de lamp

E27 (dikke) fitting

Slimme lamp, te besturen met gratis VREEDA app

Zeer zuinig, 10watt lamp, mogelijkheid tot instellen tijdschema's, automatismen via de app

Data soeverein; Europees product, Europese cloud opslag

In te stellen in alle kleuren, ook wit en verschillende patronen

Werkt met spraakbesturing van Google Home en Amazon Alexa

Deze lamp kost normaal € 49,95 + € 6,95 verzendkosten. Als lid van HCC krijg je maar liefst 65% korting. Jij betaalt € 17,48 + € 6,95 verzendkosten. Bestel je meer lampen tegelijkertijd, dan betaal je maar 1 keer verzendkosten.

