Met tot wel 40% korting naar Phantasialand Wintertraum 2023/2024

Vanaf 18 november 2023 tot en met 28 januari 2024 wordt Phantasialand omgetoverd tot een magische winterwereld waar miljoenen fonkelende lichtjes het prachtig gedecoreerde park doen schitteren. Beleef met de hele familie de hartverwarmende wintersfeer van Phantasialand Wintertraum, een uniek moment dat niet mag ontbreken op je bucketlist. Op drie na zijn alle attracties gewoonweg open geopend, en dat zelfs tot -10°C! Jij kunt er als HCC-lid met korting naartoe. De korting kan oplopen tot 40%, de korting is afhankelijk van de gekozen datum.

Wanneer de winter zijn sluier werpt, ontwaakt er een mysterieuze magie in Phantasialand die jou uitnodigt voor een perfecte winterdag: miljoenen fonkelende lichtjes en unieke decoraties sieren het park met een ongekende feestelijke sfeer. Hartje winter wordt de achtbaanrit door de duisternis een onvergetelijk spannend avontuur, terwijl vrolijke pirouettes op de ijsbaan en ontroerende wintershows alle harten doet verwarmen en een glimlach tovert op de gezichten van de hele familie. Zelfs het kleinste hongertje kan ervoor zorgen dat je al die 'lonkende' winterse lekkernijen moeilijk kan weerstaan. Dit alles maakt van elke dag een betoverende winterse ervaring die je alleen kunt beleven bij Phantasialand Wintertraum!

's Winters laten de themawerelden van Phantasialand zich van hun allermooiste kant zien! Geniet met volle teugen van de sprookjesachtige sfeer wanneer je door de schitterende en rijkelijk versierde winterwerelden wandelt. Van Berlin tot Klugheim, langs Deep in Africa en dwars door Rookburgh, het volgende winteravontuur ligt om elke hoek!

Door de duisternis suizen in spectaculaire attracties, een winters feest vieren in Chiapas of behendige pirouettes draaien op de glinsterende ijsbaan: tijdens Wintertraum wordt je attractiepret een heel nieuw avontuur. Adembenemend, magisch en gewoon uniek!

beleef winterpret in phantastische werelden, vrijwel alle binnen- en buitenattracties zijn voor je geopend*. *River Quest en Wözl's Wassertreter zijn gesloten

Maak een wandeling door de prachtige themawereld Klugheim. Raas met TARON, de snelste en langste multi-lanceerachtbaan ter wereld, met een duizelingwekkende snelheid over de verraderlijke ravijnen en kolkende lavastromen van een titanische vulkaanlandschap. Hier vindt u eveneens Raik de langste familie boomerang ter wereld. Ga in Mexico op een spannende expeditie door de oude Mayatempels van Chiapas, de steilste wildwaterbaan ter wereld, en geef je daarna over aan de meermaals bekroonde inverted coaster Black Mamba, of neem het op tegen het mysterieuze koninkrijk Talocan, de enige suspended Top Spin, uniek in Europa... als je durft! Liever gezellig met de hele familie op muizenjacht, dan is Maus au Chocolat de perfecte interactieve 3D funride. Bepaal zelf wie de beste muizenjager is en schiet er op los met slagroom!

Miljoenen lichtjes schitteren in Phantasialand - en laat alle harten stralen. Feestelijke lichtjes, mystieke gloed, sprookjesachtige mythische wezens en miljoenen fonkelende lichtjes dompelen de themawerelden onder in een ongekende magische winterpracht. Elke winterwereld schittert onder een heel eigen lichtavontuur dat je doet wegdromen.

Droomachtige showervaringen

Hartstochtelijke gevoelens in het magische winterkasteel, pittige sprongen op het ijs en een fantastische reis door de tijd: Laat het dagelijkse leven achter je met onze sprookjesachtige wintershows en vier de winter in al zijn vrolijkheid met het hele gezin.

Der Goldene Faden Een verhaal met veel kostuumwerk, prachtige muziek en fascinerende acrobatie en dans in Wintergarten

Alle Jahre Wieder een luchtige ijsschaatsshow vol opzwepende choreografien, een chaotische familie en veel humor in Arena de Fiesta !

“Spectaculum Phantastère" Welkom bij het grote jongleerfestival in het Silverado Theater! Kijk uit naar onze nieuwe wintershow met soulvolle zang, sierlijke acrobatiek, mysterieuze mystiek - en veel fantasie!

En er is nog veel meer. Kijk op https://www.phantasialand.de/nl/themapark/wintertraum/ voor alle informatie.

Phantasialand Wintertraum 2023/2024 is geopend van 18 november 2023 t/m 28 januari 2024 (alle dagen van 11u-20u, uitgezonderd 31.12 tot 18u). Gesloten op 24-25 december 2022 en 9-10-16-17-23-24 januari 2023.

Reguliere kassaprijzen:

€ 57.00 volwassenen en kinderen 12+

€ 47.00 kinderen 4-11/senioren 60+

Kinderen <4 jaar zijn gratis

Met HCC-korting

Om Phantasialand met korting te bezoeken, dien je in te loggen als lid van HCC (rechtsboven). Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!