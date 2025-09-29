Mac voor beginners 2026 met heel veel ledenkorting

Vanaf dit najaar ziet je Mac er heel anders uit. macOS Tahoe brengt dan een vernieuwd ontwerp én slimme nieuwe functies die je dagelijks gebruik nog fijner maken. Het hele systeem voelt als nieuw – en dat wil je natuurlijk zelf ontdekken. In Mac voor beginners 2026 leer je stap voor stap hoe je je Mac gebruikt. En als lid van HCC kun je deze special met flinke korting kopen.

In Mac voor beginners 2026 leer je stap voor stap hoe je je Mac gebruikt. Je maakt kennis met alle standaardapps, ontdekt de nieuwste functies van macOS Tahoe en gaat direct aan de slag met alles wat je Mac te bieden heeft. Heldere uitleg en duidelijke illustraties zorgen ervoor dat je altijd precies weet waar je moet klikken.

Mac voor beginners is de handleiding die Apple je niet geeft!

✓ Leer stap voor stap hoe je je Mac gebruikt

✓ Maak kennis met alle standaardapps

✓ Ontdek alle vernieuwingen in macOS Tahoe

Omvang: 148 pagina’s. Retailprijs: 13,99. Als lid van HCC koop je deze special voor slechts € 9,99. Dat is maar liefst 28% korting én je betaalt GEEN verzendkosten.

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor HCC-leden. Ben je HCC-lid? Om het gehele artikel te lezen dien je ingelogd te zijn. Je kunt inloggen door je HCC-gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen in de daarvoor bestemde velden aan de rechterkant van deze pagina.



Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!