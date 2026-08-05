Ledenvoordeel: Veilig internetten voor senioren met 50 procent korting

Voor de leden van HCC hebben we een unieke aanbieding. Het boek "Veilig internetten voor senioren" dat in de winkel € 29,99 kost, kunnen leden aanschaffen voor slechts € 15,00 en geen verzendkosten. Dat is een korting van 50 procent. De voorraad is beperkt, dus op = op!

Internet maakt het leven makkelijker en leuker. Je regelt jouw bankzaken vanuit de luie stoel, houdt contact met familie via sociale media, leest het laatste nieuws of deelt foto’s van de kleinkinderen. Maar waar kansen zijn, zijn helaas ook gevaren. Oplichters proberen met slimme trucjes jouw gegevens of geld af te troggelen. Nepmails, valse telefoontjes of schijnbaar onschuldige links kunnen ernstige gevolgen hebben. Het is dan ook logisch dat je soms twijfelt: is dit bericht echt of nep, is deze website wel veilig, kan ik hier mijn gegevens invullen?

In Veilig internetten voor senioren krijg je duidelijke uitleg en praktische tips om je zelfverzekerd en zonder angst online te bewegen. Je ontdekt hoe je sterke wachtwoorden maakt en onthoudt, hoe je veilig inlogt bij jouw bank en wat je doet als je een verdacht bericht ontvangt. Je leert hoe je sociale media slim gebruikt, zonder dat vreemden meekijken met jouw privéleven. Ook laten we zien hoe je veilig bestanden downloadt, waar je op let bij online aankopen en hoe je de cloud benut om foto’s en documenten handig maar ook veilig op te slaan.

Dit boek is geschreven in begrijpelijke taal, met voorbeelden die je direct herkent uit de praktijk. Geen ingewikkeld jargon, maar concrete aanwijzingen en waarschuwingen waar je echt wat aan heeft. Zo word je stap voor stap wegwijs gemaakt in de digitale wereld, zonder dat je zich zorgen hoeft te maken om hackers, spoofing of andere vormen van online fraude. Met dit boek aan jouw zijde internet je veilig, verstandig en met plezier.

Dit boek kost in de winkel € 29,99. Leden van HCC kunnen het aanschaffen voor de bijzonder lage prijs van slechts € 15,00 en gratis verzending (in Nederland).

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