Zomeraanbieding: iPhone tips & trucs voor slechts 7,99 euro dus ruim 40 procent korting!

De meeste mensen gebruiken nog geen 10 procent van wat hun toestel kan. Tijd om daar verandering in te brengen. Met iPhone tips & trucs 2026 transformeer je van gewone gebruiker naar absolute pro. En als lid van HCC koop je deze gids met flinke korting. In de winkel betaal je 13,99 euro maar als lid van HCC kun je het magazine bestellen voor slechts 7,99 euro als zomeraanbieding.

iPhone tips & trucs gidst je door alle veranderingen van iOS 26 en laten zien hoe Apple Intelligence jouw dagelijks leven makkelijker maakt. Leer hoe je de Actieknop omtovert tot jouw persoonlijke Zwitserse zakmes, navigeer slimmer met de nieuwste CarPlay-functies en win gigabytes aan opslagruimte terug zonder foto's te wissen.

In 148 pagina's ontdek je geen saaie handleidingen, maar directe toepassingen en verborgen functies waar je meteen iets aan hebt.

In PC-Active 348 lees je al een aantal (bewerkte) voorbeelden van artikelen die in deze special staan. Zo lees je op pagina 16 over Apple Intelligence, op de pagina’s 20 t/m 22 meer over iOS 26, op de pagina’s 62 t/m 65 over VPN en op de pagina’s 66 t/m 68 over e-sim. Wil je écht alles uit je iPhone halen, dan is deze special helemaal iets voor jou.

Deze special kost in de winkel € 13,99. Ben je lid van HCC, dan betaal je slechts € 7,99 inclusief verzendkosten in onzer zomeraanbieding.

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