Het grote iPad & iPhone boek 2025 met 23% korting

Waar zou je nog zijn zonder je iPhone en iPad? Het zou pakweg zestien jaar geleden niet te bevatten zijn, hoezeer beide apparaten het dagelijks leven nu beïnvloeden. Ondanks dat de mogelijkheden van beide apparaten zo gigantisch en alomvattend zijn, is de gebruiksaanwijzing die bij beide apparaten zit bijzonder summier. Voor wie meer uit de iPhone of iPad wil halen, is deze iPhone en iPad-special gemaakt. Wat hebben de nieuwe updates iOS 18 en iPadOS 18 te bieden? En hoe werkt het allemaal? In deze uitgave leggen we je alle basisbeginselen uit van beide apparaten. Daarnaast gaan we aan de slag met álle nieuwe functies van de besturingssystemen. Wil je straks:

* Alles te weten komen over de compleet vernieuwde Foto's-app

* Je beginscherm zelf inrichten met gekleurde app-icons en posities

* Heel veel functies aan het Bedieningspaneel toevoegen

* Aan de slag gaan met de nieuwe Wachtwoorden-app

Dit en meer lees je in het Het grote iPad & iPhone boek 2025!

Deze 148 pagina's tellende special kost in de winkel € 12,99. Leden van HCC kunnen deze special bestellen voor slechts € 9,99. Dat is maar liefst 23 procent korting. Bovendien zijn er geen verzendkosten.

