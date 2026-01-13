HCC-leden krijgen op het Handboek Excel 2024 maar liefst 40% korting

Dit handboek Excel 2024 heeft een winkelprijs van € 39,99. Leden van HCC kunnen dit boek met maar liefst 40% korting aanschaffen. Jij betaalt slechts € 23,99 en je betaalt geen verzendkosten. Deze aanbieding is geldig tot en met zaterdag 14 maart 2026.

Microsoft Excel is het meestgebruikte programma voor rekenwerk en gegevens. Het is dan ook van belang om daar vlot mee te kunnen werken. Steeds meer mensen ontdekken het gemak en de ontelbare mogelijkheden van dit onderdeel van het Microsoft Office-pakket. De nieuwste versie van dit krachtige rekenprogramma is Excel 2024, als onderdeel van Office 2024 en Microsoft 365.

Aan de hand van talloze uitgewerkte en verrassende voorbeelden laat de auteur in deze actuele uitgave zien hoe je met weinig inspanning het maximale uit Microsoft Excel haalt. Je leert hoe je in een handomdraai handige lijsten maakt om gegevens bij te houden, rekenformules opstelt en grafieken maakt. Het rekenwerk vormt het kloppende hart van Excel, bijna de helft van dit boek wordt besteed aan uitleg van formules en de dertig meestgebruikte functies. Verder komen de opmaak, het afdrukken en het beveiligen van gegevens aan bod. Voor wie zo snel mogelijk wil werken, worden sneltoetsen vermeld.

Behandeld wordt onder meer:

Excel 2024 bedienen

lijsten opstellen

werken met het werkblad

gegevens invoeren en opmaken

berekeningen maken en formules opstellen

rekenfuncties gebruiken

kleuren met voorwaardelijke opmaak

rekenen met datum en tijd

grafieken maken en opmaken

het werkblad afdrukken

het werkblad beveiligen

Je kunt bovendien gratis 100 oefenbestanden bij dit boek downloaden. In de ene helft zijn de voorbeelden helemaal uitgewerkt volgens de beschrijving in dit boek, in de andere helft van de bestanden staan alleen de gegevens zodat je zelf aan de slag kunt om ervan te leren.

