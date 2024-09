Foscam V8P WiFi bullet camera met 8MP met maar liefst 28% korting

Op pagina 23 van PC-Active 338 (editie 338 OKT / NOV 2024) lees je de review van deze Foscam V8P, een zogeheten WiFi bullet camera met 8 MP. Deze upgrade van de V5P is een buiten beveiligingscamera met een resolutie van 8 MP en biedt 4K-beelden. Je kunt deze camera nu aanschaffen met 28% korting. Je betaalt geen € 139,95 maar slechts € 99,95 inclusief verzendkosten.

De Foscam V8P beschikt ook over dual-band wifi, zowel via het 2.4GHz- of 5GHz-netwerk. Voordelen hiervan zijn de verminderde verbindingstijd en het gemakkelijker installeren van de V8P. Bovendien wordt door het gebruik van het 5GHz-netwerk de verbinding versterkt en voorkomt het tevens signaalinterferentie.

Dankzij geavanceerde persoons- en voertuigdetectie en de nieuwste detectie-algoritmen identificeert deze camera allerlei bedreigingen en krijg je geen ongewenst alarm meer door bijvoorbeeld bewegende takken of insecten. Daarnaast is er een ingebouwde microfoon en speaker, zodat je kunt praten met en luisteren naar de persoon die voor de camera staat. Ook heeft hij een spotlight en sirene die worden geactiveerd als er een indringer wordt gedetecteerd.

Ten slotte beschikt hij over een IP66 gecertificeerde behuizing voor een goede bescherming tegen alle weersomstandigheden, nachtzicht tot 20 meter, is hij in wit en zwart beschikbaar en kun je beelden opslaan op een micro-sd-kaart (max. 256 GB), Foscam Cloud, of via lokale en FTP-opslag.

Deze Foscam-camera van € 139,95 nu voor slechts € 99,95 inclusief verzendkosten.

Deze aanbieding is voor leden van HCC, lezers van PC-Active en ontvangers van de HCC!nieuwsbrief en is geldig voor bestellingen die geplaatst worden van donderdag 12 september t/m zondag 13 oktober 2024 met de juiste kortingscode.





