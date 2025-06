Foscam beveiligingscamera met 35 procent ledenvoordeel

Met de Foscam V8P wifi buitencamera heb je een goed bewakingssysteem voor je woning of wat je ook wil bewaken. Dat komt mede door de 4K-beelden, IP66 en dual-band. Er is ook een PoE-versie: Power over Ethernet waarbij slechts een kabel nodig is voor stroom en data. De Foscam V8P en de V8EP kun je als HCC-lid met 35 procent korting kopen.

Bij buitencamera’s denk je vaak aan grote(re) modellen, maar de Foscam V8P is ‘slechts’ 170 x 66 x 66 mm groot en weegt 346 gram. Deze camera beschikt over een resolutie van 8 MP (3840 x 2160 pixels), biedt 4K-beelden en heeft de volgende kijkhoeken: diagonaal 108,5°, horizontaal 90,1° en verticaal 46,2°.

Prettig is het feit dat deze beveiligingscamera beschikt over dualband wifi, dus de internetverbinding gaat via het 2.4GHz- of 5GHz-netwerk. Dat levert allereerst al voordeel op bij het installeren van de V8P: binnen een paar minuten had ik hem al goed werkend via de Foscam-app. Bovendien krijg je door dual-band ook een betere verbinding voor het doorgeven van signaal en beelden. Het buiten installeren van de V8P (de behuizing is IP66-gecertificeerd!) is overigens simpel met de meegeleverde schroeven/pluggen.

Belangrijk is natuurlijk de kwaliteit van de beelden en die is echt goed en scherp. Daarnaast heeft de V8P 4 felle ledlampen die ongewenste bezoekers flink in het licht zetten en een sirene die tot 95 dB kan loeien. Tel daar de persoons- en voertuigdetectie bij op, de ingebouwde microfoon en speaker (tweeweg-audio) en nachtzicht tot 20 meter en je hebt een goed bewakingssysteem voor je woning of wat je ook wil bewaken. Het opslaan van beelden gaat op een micro-sd-kaart (max. 256 GB), Foscam Cloud, of via lokale en FTP-opslag.

De Foscam V8P heeft een verkoopadviesprijs van € 139,95 en die van de V8EP (die standaard zonder aparte poweradapter wordt geleverd) is € 124,94. Als lid van HCC kun je de camera’s met 35 procent korting kopen. Voor de V8P betaal je € 90,96 en voor de V8EP € 81,20.

Om dit product (of meerdere) met korting te bestellen (actieperiode van van 19 juni tot en met 30 augustus 2025), dien je lid te zijn van HCC. Ben je HCC-lid? Klik dan rechtsboven op Inloggen en vul de gegevens in. Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!