Exclusief ledenvoordeel: 50% korting op geselecteerde boeken

Speciaal voor HCC heeft Van Duuren Media een zomeractie. Je krijgt als lid van HCC maar liefst 50 procent korting op geselecteerde boeken. Deze actie is geldig tot en met 31 augustus 2026 en op=op.

Van Duuren Media heeft exclusief voor de leden van HCC boeken geselecteerd die met 50 procent korting worden verkocht. Bovendien geldt: wanneer de bestelwaarde boven de 20 euro komt, dan zijn de verzendkosten gratis. Blijf je onder het bestelbedrag, dan betaal je € 4,95 verzendkosten.

Er is een leuke variatie in boeken en onderwerpen, zoals Tools die werken, Bijzondere fotolocaties, Kennismaken met macro’s in Excel en Kunstzinnige intelligentie.

Ga naar https://www.vanduurenmedia.nl/hccsummersale en maak daar een keuze uit een of meer boeken. Wanneer je een keuze maakt en op Bestel klikt, krijg je de mogelijkheid om een couponcode in te voeren die recht geeft op 50% korting. Die code staat hieronder en is exclusief voor leden van HCC.

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor HCC-leden. Ben je HCC-lid? Om het gehele artikel te lezen dien je ingelogd te zijn. Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!