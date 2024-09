De Nationale Vitaliteitsweek. Hét moment om aan je vitaliteit te werken

Tijdens deze week, van 23 tot en met 29 september staat vitaliteit centraal. Want je vitaal voelen, lichamelijk en mentaal, is wel zo fijn! Een mooi moment om bij jouw vitaliteit stil te staan. Misschien wil je nu echt aan de slag met bepaalde punten. Of ben je al lekker bezig en wil je een tandje bijzetten. En natuurlijk stopt het niet na een week: je vitaliteit is het hele jaar door belangrijk. Zodat je bijvoorbeeld na een drukke werkweek nog lekker veel energie hebt om je vrije tijd te vullen met al die leuke dingen. Gelukkig helpt OHRA je daarbij.

1. Voor OHRA Verzekerden

Wij maken wij het begin makkelijk. Zodat je niet alleen eenvoudig start met die eerste stappen, maar ook snel resultaat ziet. Of we helpen om dat stapje extra te zetten zodat je nóg lekkerder in je vel zit. Je hebt in no time meer energie voor jezelf, voor je gezin, vrienden, familie, sportvereniging. Noem maar op. Want vitaal zijn doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander.

Vitaal voor jezelf. OHRA helpt.

Met handige (eHealth) diensten zoals online GGZ.

Met het gratis pakket OHRA Gezond met o.a. een gezondheidscheck en well-being platform met coach. Doe de check, vind je probleempunten en gaat er direct mee aan de slag.

Met vergoedingen vanuit je Zorgverzekering, zoals hulp bij overgewicht, stoppen met roken.

Vitaal voor een ander

Maar daar houdt het niet op. Vitaliteit richt zich óók op de mensen om je heen. Voor je gezin en vrienden. En misschien zorg je ook nog voor een naaste, zoals een van je ouders. Daarom gaat OHRA verder als het gaat om jouw vitaliteit. Met de Mantelzorgmakelaar voor extra ondersteuning, een EHBO/Reanimatie/AED-cursus. Of Hello 24/7, ons speciale klantvoordeel waarmee je eenvoudig de zorg voor een ander deelt.



2. Voor iedereen. Verzekerd bij OHRA of niet

Soms kan het een beetje boven je hoofd groeien. Bijvoorbeeld als het gaat om financiën, je mentale welzijn of bij de zorg voor een ander. Gevoelens van spanning krijgen dan de overhand. Gelukkig krijg je met de OHRA Assistenten het nodige steuntje in de rug:

Zorg Assistent bij mantelzorg – vind je weg in het doolhof van wetten, regels en instanties

bij mantelzorg – vind je weg in het doolhof van wetten, regels en instanties Coach Assistent bij stress – een online workshop rondom jouw gevoelens van stress en spanning

bij stress – een online workshop rondom jouw gevoelens van stress en spanning Budget Assistent bij je financiën – bij (Ievens)gebeurtenissen met financiële gevolgen

bij je financiën – bij (Ievens)gebeurtenissen met financiële gevolgen Recharge360 slimmer werken, energieker leven – inspiratie, inzichten en praktische tools

De OHRA Assistenten zijn er voor iedereen

Verzekerd bij OHRA of niet. Waarom? Omdat wij vinden dat iedereen recht heeft op een zorgen- en stressvrij leven.

