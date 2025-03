Laatste kans: 40% korting op 9 geselecteerde boeken

Laatste kans, want tot en met 10 maart kunnen we in samenwerking met Van Duuren Media negen boeken met 40% korting aanbieden. Of het nu gaat om Photoshop, programmeren in Python of bijzondere fotolocaties, er zit vast wel iets van jouw gading bij. Lees dus snel verder hoe jij als HCC-lid de boeken met korting kunt bestellen.

De deals die we voor je hebben, zijn geldig tot en met 10 maart 2025. En ook geldt: op = op! Welke boeken hebben we voor je in de aanbieding:

Photoshop op de iPad – van € 34,99 voor € 20,99

Handboek Programmeren met Python, 3 e editie – van € 49,99 voor € 29,99

editie – van € 49,99 voor € 29,99 Handboek Microsoft Teams, 2 e editie – van € 32,99 voor € 19,79

editie – van € 32,99 voor € 19,79 Bijzondere fotolocaties in Nederland en omstreken – van € 36,99 voor € 22,19

Handboek Outlook 2021 – van € 34,99 voor € 20,99

Handboek Word 2021 – van € 36,99 voor € 22,19

Classroom in a Book: Photoshop 2022, Nederlandse editie – van € 59,99 voor € 35,99

Het complete boek Office 2021 – van € 59,99 voor € 35,99

Handboek WordPress 6 – van € 42,99 voor € 25,79

De boeken worden gratis toegestuurd (bij een bestelwaarde van € 20,- of meer).

