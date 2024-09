25 jaar HIFI.nl, een dubbeldik jubileumboek: 50% korting voor HCC-leden in de pre-sale

Aan het einde van de zomer viert HIFI.nl haar 25ste verjaardag. Het allereerste artikel ging namelijk al live in september van 1999(!). Daarom presenteren HiFi.nl een dubbeldik jubileumboek, dat je als HCC-lid in de voorverkoop kunt bestellen met 50% korting en gratis verzending! Jij betaalt geen € 25,- maar slechts € 12,50. Het boek is woensdag 4 september naar de drukker gegaan, levering eerste week oktober, dat geldt voor alle pre-sale aankopen t/m 25 september! Wees er dus snel bij!

HiFi.nl vertelt over het boek:

Natuurlijk nemen we in dat boek de ruimte om even in onze eigen geschiedenis te duiken. Hoe zag dat er in 1999 uit? We vroegen het aan oprichter Jean-Pierre Joos, en gingen in gesprek met het kwartet aan hoofdredacteuren dat in de voorbije 25 jaar aan het roer stond van dit platform. Ook kijken we naar het jaar 1999 vanuit de (pop)cultuur van die tijd. Maar daarna is het wel gedaan met navelstaren...

Liever kijken we niet naar 25 jaar HIFI.NL, maar naar 25 jaar HIFI. Wat is er in 25 jaar tijd zoal veranderd in de wereld van cd-spelers, versterkers, luidsprekers en de betere bekabeling om het allemaal aan elkaar te kunnen knopen? Harry van Dalen vertelt over de ontwikkeling van hifi in de lage landen. We spreken dealers, importeurs en fabrikanten over hun eigen historie. We duiken in de doorontwikkeling van head-fi en personal audio, en kijken naar de opleving en onoverwinnelijke populariteit van vinyl (en besloten niet langer het woord 'revival' te bezigen). Plus: hoe bepalend waren de grootste innovaties van de voorbije kwart eeuw, zoals streaming audio?

Ledenvoordeel

'25 jaar HIFI.NL' is onder de streep een boek dat je wegwijs maakt in de wereld van de betere audio- en videoapparatuur, inclusief interviews, reviews en achtergronden. Het boek met maar liefst 252 pagina’s gaat straks 25 euro kosten maar HCC-leden kunnen het in de voorverkoop aanschaffen met 50% korting voor slechts € 12,50. Je betaalt bovendien geen verzendkosten. Dat is een flinke besparing. De pre-sale duurt tot en met 25 september.

Ben je HCC-lid? Om van dit Ledenvoordeel gebruik te maken, dien je ingelogd te zijn. Je kunt inloggen door rechtsboven op Inloggen te klikken en vervolgens je HCC-gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen in de daarvoor bestemde velden.



Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!