De AC9010 automatische smartphonehouder is de perfecte oplossing voor het plaatsen van je smartphone in de auto.

Deze smartphonehouder van ACT is automatisch. Wat betekent dat? Je sluit de houder aan op de usb-autolader en de autohouder opent en sluit automatisch. Hierdoor plaatst en ontkoppel je de smartphone eenvoudig met één hand. De AC9010 autohouder ondersteunt het snel draadloos opladen van de telefoon wanneer er een snelle usb-autolader wordt aangesloten. De houder kan worden gemonteerd in het ventilatierooster of tegen de voorruit van de auto.

Laad jouw smartphone draadloos op

Inclusief houder voor montage in het ventilatierooster en zuignap voor montage tegen de voorruit

Plaats en ontkoppel jouw smartphone eenvoudig met één hand

Automatische detectie: armen openen en sluiten automatisch

Snel draadloos laden met de Qi-technologie

Maximale breedte smartphone inclusief hoesje: 85 mm

De normale verkoopprijs van de ACT AC9010 in zwart is € 44,03 maar leden van HCC kunnen hem aanschaffen voor slechts € 28,62 en je betaalt geen verzendkosten.

