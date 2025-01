ACT AC7600 USB-C Video Capture Card met 30% ledenkorting

Met de ACT AC7600 4K HDMI USB-C Video Capture Card kun je opnemen en streamen in 4K-kwaliteit, zoals je kunt lezen in onze review in PC-Active 340 (verschijnt rond 17 januari) op pagina 63. Het is namelijk een klein ‘kastje’ waarmee je een videosignaal op de computer kunt vastleggen. Dit signaal is afkomstig van een willekeurig HDMI-apparaat, zoals een tv-decoder, videocamera of spelcomputer. En dat is niet alleen interessant voor videoprofessionals, vloggers en fanatieke gamers, maar zeker ook als je een tv-opname langere tijd wilt bewaren. Aanvullende drivers zijn niet nodig, want systemen met Windows en macOS herkennen het apparaatje meteen. Het is dus een kwestie van plug & play.

Gunstig is dat het opnameapparaat ingangssignalen tot een resolutie van 3840 × 2160 pixels (4K) kan verwerken. De maximale vernieuwingsfrequentie bedraagt hierbij 60 hertz. In de praktijk sluist de AC7600 het videosignaal van bijvoorbeeld een PlayStation 5 moeiteloos door naar een computer.

De ACT AC7600 is een prima hulpmiddel om het beeld van een HDMI-bron in 4K-kwaliteit te streamen of op te nemen.

Aansluiten van en werken met de ACT AC 7600





Ook de ACT AC7610 bespreken we op pagina 63 kort als een alternatief opnameapparaat. En ook die bieden we aan met 30% korting!

Aansluiten van en werken met de ACT AC 7610





