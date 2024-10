6 weken gratis puzzelen: iedere dag één puzzel en één winnaar

De app van PuzzelBrein biedt iedere dag één puzzel, die gespeeld wordt op een telefoon, tablet of computer. De puzzelsoorten zijn Kruiswoordpuzzels, Zweedse puzzels, Woordzoekers en Sudoku's. Omdat de app net nieuw is, kunnen leden van HCC zich tijdelijk inschrijven voor een gratis probeerperiode. Deze loopt na 6 weken automatisch af. Je zit dus niet vast aan een abonnement.

In 2008 kwam het eerste puzzelblad van PuzzelBrein uit. Een blad met 36 puzzels en met 36 winkansen. De laatste jaren kregen de makers steeds vaker de vraag of ze ook digitale puzzels konden aanbieden. Heel lang wilden ze daar niet eens over nadenken. Want puzzelen is toch het fijnst op papier, nietwaar? Maar naarmate de vraag toenam, veranderde ook dat denkbeeld. Want het één hoeft het ander niet uit te sluiten. En digitale puzzels bieden natuurlijk ook voordelen. En zo begon PuzzelBrein eind 2022 na te denken over een vorm waarin ze digitale puzzels konden aanbieden en dat resulteerde in 2024 in de lancering van de PuzzelBrein App.

Iedere dag één puzzel en één winnaar

De app biedt iedere dag één puzzel, die gespeeld wordt op een telefoon, tablet of computer. De puzzelsoorten zijn Kruiswoordpuzzels, Zweedse puzzels, Woordzoekers en Sudoku’s. Met iedere puzzel is er een prijs te winnen en de winnaar wordt de volgende ochtend al bekend gemaakt. De nieuwe puzzel staat dan ook weer klaar en de oplossing van de vorige dag kan gecontroleerd worden.

Tijdelijk gratis proberen

Normaal kost de app € 4,95 per 4 weken. Je kunt ook per jaar betalen, dan krijg je 10% korting en betaal je € 57,92. Heb je een abonnement op het PuzzelBrein Blad en neem je daarnaast de App? Dan krijg je 20% combikorting. De prijs is dan € 3,96 per 4 weken en € 46,33 per jaar.

De eerste 6 weken gratis

Als lid van HCC kun je de app 6 weken gratis uitproberen. En je maakt net zoveel kans op een prijs als de andere (betalende) gebruikers van de app. Om van dit aanbod gebruik te maken, dien je als HCC-lid in te loggen. Dat doe je door rechtsboven op Inloggen te klikken en dan de gevraagde informatie in te vullen. Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk! Wanneer je gebruikmaakt van de gratis proefperiode krijg je van PuzzelBrein aanbiedingen via de mail. Je kunt je hiervoor uitschrijven, dan stoppen de mailtjes direct.