HCC!regiodag Apeldoorn: lezingen, workshops en Interessegroepen op 26 september

HCC organiseert op zaterdag 26 september de HCC!regiodag in Apeldoorn. Bezoekers kunnen terecht voor lezingen over kunstmatige intelligentie en digitale veiligheid, workshops over Linux en ontmoetingen met diverse HCC-Interessegroepen. De toegang is gratis voor leden en andere belangstellenden. Deze HCC!regiodag vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur in NewTechPark, Vlijtseweg 148 in Apeldoorn. Tijdens de dag staan kennisdeling, demonstraties en het uitwisselen van ervaringen centraal.

Lezingen en workshops

Het programma biedt verschillende lezingen en praktische workshops. AI-specialist Kelly van der Minne verzorgt van 10.30 tot 12.00 uur de presentatie ‘AI: De menselijke factor blijft van belang!’, waarin wordt ingegaan op de rol van de mens in een tijd waarin kunstmatige intelligentie steeds meer toepassingen kent.

Sybren van der Velden-Walda geeft een lezing over digitale veiligheid en criminaliteit. Deze presentatie is zowel in de ochtend (10.30-12.00 uur) als in de middag (13.30-15.00 uur) te volgen.

Bezoekers die willen kennismaken met Linux kunnen deelnemen aan een workshop over het installeren van Linux op een oude computer (10.30-12.30 uur). In de middag, van 13.30 tot 15.30 uur, volgt een presentatie waarin wordt uitgelegd hoe Linux werkt en welke mogelijkheden het besturingssysteem biedt.

Interessegroepen aanwezig

Naast de lezingen zijn diverse HCC-Interessegroepen aanwezig om bezoekers kennis te laten maken met hun activiteiten. Vooralsnog hebben de interessegroepen 3D, Apple, Domotica, Drones, Genealogie, Open Source, Programmeren, Seniorenacademie en Trainsim hun deelname bevestigd.

Bezoekers kunnen bij de stands terecht voor demonstraties, advies en informatie over de activiteiten van de verschillende groepen.

Programma

Van 10.00 tot 16.00 uur is het gebouw open voor bezoekers.

De hele dag zijn er activiteiten van de verschillende deelnemende interessegroepen en in 4 zalen diverse presentaties.

Om 16.oo uur stoppen we en kijken we hopelijk terug op een geslaagd evenement.

De presentaties:

Zaal K:

10.30 – 12.30 uur Kelly van der Minne, “AI, de menselijke factor blijft van belang!”

13.00 – 14.30 uur Anton Doornbal over energiecontracten

14.30 – 16.00 uurTake van ‘t Zet, over zijn AI en HackersSpace



Zaal M1:

10.30 – 12.00 uur Marco Kurvers over programmeren

13.00 – 14.00 uur Ronald van Dijk over Domotica

14.00 – 15.00 uur Paul Schütz over drones.

15.00 – 16.00 uur Ernst Roelofs over Apple

Zaal A1:

10.30 – 12.15 en 13.3015 -15 uur Politieman Sybren van der Velden over digitale Veiligheid en criminaliteit.

Zaal A2

10:30 - 12:30 uur Installatie linux op windows gestuurde apparaten

13:30 - 15:30 uur Uitleg werken met Linux.

Interessegroepen die hun deelname hebben toegezegd:

3d, Linux, apple, Domotica / IOT, Programmeren, Trainsim, Genealogie, Drones, Modelbaan.

En niet te vergeten de dames van de Apeldoornse borduurgroep of "Creatieve werkvormen.

ev nog: Compusers, Robotica en Flightsimulator.

Deze dag gaat het in NewTechPark ook om Artificiele Intelligentie. Bij een aantal van de vele presentaties ontdek je dat AI een rol speelt.

Bij de interessegroep hcc!3D kun je weer uitgebreid gescand worden, maar ze genereren ook een beeld van je met AI, dat je goed kunt printen.

In NewTechPark is een hackerspace ingericht om te zien of en wat AI losmaakt bij de regionale technische jeugd.



Newtechpark is een HCC lokatie waar de wekelijkse bijeenkomsten van regio Apeldoorn, de Apeldoornse hcc!3D en regelmatig hcc!drones plaatsvinden. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is deze Regiodag niet mogelijk.

Praktische zaken:

Parkeren, koffie en thee zijn gratis.

Bijna grenzend aan de grote parkeerpaats van het Zwitsalterrein tref je nog twee supermarkten en een Kringloop aan.

Ondanks werkzaamheden aan de vlijtseweg zal vlijtseweg 148 op zaterdag 26 september bereikbaar zijn.



