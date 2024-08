In heel veel kabels zit een vreemde bobbel. In vind dat nogal lelijk. Waar is die bobbel precies voor, want hij moet toch een functie hebben? Kees van der S.

Je hebt twee keer gelijk: die ‘bobbel’ zoals jij het noemt, is niet fraai en hij heeft zeker een functie. Het betreft hier een zogenoemde ferrietkraal. Recent heeft Jan Derogee er op de website van HCC!commodore een verklarend artikel over geschreven.