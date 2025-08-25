Waarom zijn in mijn browser woorden onderstreept?

In mijn webbrowser zijn sommige woorden op een willekeurige webpagina onderstreept. Als ik met de muisaanwijzer op die woorden ga staan, dan komt er iets van een pop-up dat naar iets van een reclame verwijst. Het maakt me boos! Wat is er hier aan de hand? Heb ik iets verkeerd gedaan? Uri M.

Dan is je webbrowser op de een of andere manier besmet geraakt met een ongewilde invoegtoepassing (= extensie). Of met een gewilde invoegtoepassing die ongewild gedrag vertoont. Hiervoor moet je het Extensiebeheer van je webbrowser raadplegen.

Begin met het uitschakelen van alle extensies. Je zult zien dat de genoemde ‘bijwerking’ dan niet langer optreedt. Daarna is het een kwestie van een-voor-een de extensies weer inschakelen. Ga door totdat je de boosdoener hebt gevonden. En eenmaal gevonden: verwijderen!

Iets anders, want dat zijn we gezien de vraagstelling niet te weten gekomen: is het op sommige webpagina’s of is het op alle webpagina’s? In het eerste geval kan die bijwerking ook door de webpagina’s zélf worden meegegeven en daar kan jouw webbrowser niets aan doen. Mogelijk kan een adblocker dan soelaas bieden.

Gebruik het Extensiebeheer van de webbrowser om de werking van de extensies te beoordelen