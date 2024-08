Mijn kleinzoon wil dj spelen. Hoe doe ik dat?

Mijn 12-jarige kleinzoon ziet vaak filmpjes met deejays en wil dat ook graag proberen. Ik vind het wat ver gaan om daar allerlei dure apparatuur voor te kopen, want misschien is hij het ook weer snel zat en wil hij wat anders. Weten jullie een betaalbare oplossing? Wil A.

Om voor diskjockey te kunnen spelen, heb je tegenwoordig geen geavanceerde apparatuur meer nodig. Een goed computer is namelijk genoeg. En natuurlijk heb je dan wel software nodig. Probeer eens de gratis versie van VirtualDJ. Dat is er voor zowel MacOS als Windows.

Wanneer je met dit programma aan de slag gaat, dan kunnen de mogelijkheden best overweldigend zijn. Maar in het introductiescherm vind je diverse instructiefilmpjes. Deze zijn wel in het Engels. Ook op YouTube tref je tal van tutorials aan.

Het kan een leuke ontdekkingstocht voor jou en je kleinzoon worden. In het hoofdscherm zie je de twee virtuele draaitafels. Aan jullie de taak om daarmee aan de slag te gaan. En heb je resultaat? Je kunt de creaties van je kleinzoon opslaan als mp3 maar ook als flac- of wav-bestand. Succes!!