Mag ik mensen fotograferen op de openbare weg?

Ik ben lid van HCC en een enthousiast hobbyfotograaf. Ik maak veel foto’s, ook op straat. Nu werd ik laatst aangesproken door een boa dat ik hem niet mocht fotograferen. In discussie gaan leek me niet zinvol. Maar ik wil wel graag weten hoe het zit. Kunnen jullie mij helpen? Marius P.

We willen je graag duidelijkheid proberen te geven. Belangrijk in deze is de AVG (de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming die al sinds 2018 van toepassing is). Deze wet bepaalt niet of je mag fotograferen maar heeft vooral bepalingen hoe persoonsgegevens opgeslagen mogen worden. Wat het hier wellicht wat ingewikkeld maakt: bij foto’s spreek je over persoonsgegevens wanneer er mensen herkenbaar in beeld gebracht worden en het belangrijkste onderdeel van de foto zijn.

In principe mag je op openbare plekken foto’s maken, met uitzondering van die gebieden waar een verbod geldt. Dat kunnen stations, zijn maar ook bedrijventerreinen. Fotograferen mag dus, maar publiceren is een heel ander verhaal. Als je foto’s publiceert, dan ben je verplicht de wettelijke regels rond persoonsgegevens toe te passen. Die vind je in de AVG.

Daarin zul je o.a. lezen dat jij bij het overgaan tot publicatie moet bewijzen dat derde partijen (zoals sociale media en websites) zich aan de regels van de AVG houden. Veel sociale media houden zich niet aan de Europese privacyregels. Foto’s op sociale media publiceren waarop mensen herkenbaar in beeld staan, is dus niet aan te raden omdat jij niet kunt garanderen dat die platformen zich aan de regels houden.

En hoe zit het dan met nieuwsfoto’s, zul je zeggen? Welnu, dat is een ander verhaal. Een belangrijke nieuwsfoto kan het belang van één persoon opheffen. Overigens zul je soms op dergelijke foto’s zien dat gezichten onherkenbaar zijn gemaakt, bijvoorbeeld van politieagenten en boa’s.

Hieronder geven we je enkele voorbeelden. Alle foto's zijn afkomstig van Pixabay.

Deze man is duidelijk het hoofdonderwerp van de foto. Zo'n foto mag je niet zonder toestemming publiceren.





Op deze foto zijn de mensen onherkenbaar. Om deze te publiceren, heb je geen toestemming nodig.





Van deze foto zou je (als hij wat groter was) kunnen zeggen dat er mensen herkenbaar op staan. Die mensen zijn niet het hoofdonderwerp van de foto, dus mag je de foto gewoon publiceren.





Bij deze foto kun je het antwoord nu zelf invullen.