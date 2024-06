Is een webshop met iDeal veilig?

Ik wil iets kopen via een webshop en ik kan via iDeal betalen, dus dan is die webshop toch te vertrouwen? Kees van der S.

Was het maar zo makkelijk, maar helaas is dat niet het geval. Als webshops iDeal aanbieden, wil dat niet per definitie zeggen dat ze betrouwbaar zijn.

Webshops met een aanbieding die te mooi is om waar te zijn, bieden vaak iDeal aan met een omweg via het buitenland, zodat de webshops zelf niet te traceren zijn.

Bij een online betaalplatform als PayPal ontvangt de ontvanger geen gevoelige, financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer. Hierdoor heb je meer garantie dat je veilig online kunt betalen dan bij iDeal het geval is. Ook creditcardmaatschappijen als Mastercard, Visa en American Express hebben een 24/7 fraudepreventie.

Kortom, je betaalt met iDeal, maar als de spullen niet worden bezorgd, dan ben je opgelicht en ook echt je geld kwijt.

Dus wees altijd alert en lees de reviews!