Ik wil mijn monitor verticaal gebruiken. Hoe doe ik dat?

Voor mijn werk als zzp-er gebruik ik twee schermen naast elkaar. Voor twee programma’s die ik gebruik op mijn rechterscherm, wil ik eigenlijk dat deze monitor in een verticale stand op mijn bureau staat. Hoe doe ik dat binnen Windows 11, want Windows heeft niet altijd door als ik dit scherm draai? Cas K.

Windows heeft het inderdaad niet altijd in de gaten als je je scherm vanuit een horizontale positie (landschapsmodus) naar een verticale positie (portretmodus) draait. Ga in Windows 11 eerst naar de Instellingen (bijvoorbeeld door in het zoekvenster onderin de balk Instellingen te typen), waarna je in het volgende scherm als het goed is meteen in Systeem komt. Daar zie je aan de rechterkant Beeldscherm staan, klik hierop om naar de beeldscherminstellingen te gaan.

Als je meerder beeldschermen met je computer hebt verbonden, zie je als het goed is bovenaan twee vlakken staan die je schermen moeten voorstellen. In beide staatschermen staat een cijfer; weet je niet welk scherm welk nummer heeft, dan kun je even op Identificeren drukken. Selecteer vervolgens de rechthoek van het scherm dat je wilt draaien, zodat deze blauw wordt. Scrol daarna naar beneden tot je bent aanbeland bij Schaal en indeling. Hier staat bij de optie Beeldschermstand de mogelijkheid je monitor verticaal in te delen door in plaats van Liggend voor Staand te kiezen. Misschien moet je wel even beide opties Staand en Staand (gespiegeld) uitproberen voor de juiste oriëntatie, daarna kies je voor Wijzigingen behouden.