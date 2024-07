Hoe verberg ik mijn ‘laatst gezien’-status in WhatsApp?

Net als vrijwel iedereen gebruik ik WhatsApp maar ik heb wat privacy-issues. Zo vind ik dat het niemand wat aan gaat wanneer ik online ben. Hoe kan ik mijn privacy in WhatsApp zo goed mogelijk regelen? Marianne van der S.

Om met het goede nieuws te beginnen: jouw ‘laatst gezien’-status is eenvoudig te verbergen. Datzelfde geldt ook voor je huidige status en ook voor je profielfoto. In WhatsApp bepaal jij zelf wie jouw info kan bekijken.

Wij kunnen ons voorstellen dat je het niet prettig vindt dat anderen precies kunnen zien wanneer jij voor de laatste keer online was. Zoals gezegd kun je dit uitzetten, maar het wel als gevolg dat jijzelf ook niet meer kunt zien wanneer jouw WhatsApp-contacten online waren. Er is overigens een mogelijkheid om de status ‘ laatst gezien’ wel te activeren voor jouw contactpersonen maar niet te zien is voor mensen die niet tot dat clubje behoren. Datzelfde geldt voor jouw profielfoto.

Dan nu hoe je het regelt. Open WhatsApp op je telefoon en klik op de drie puntjes die rechtsboven in beeld staan. Kier vervolgens voor Instellingen en selecteer vervolgens Privacy.

Hier vind je je alle privacy-instellingen die je nodig hebt, zoals de status ‘laatst gezien’. Je hebt daar de keuze uit Iedereen, Mijn contacten en Niemand.

Een erg leuke optie is dat je kunt kiezen voor Mijn contacten behalve… Erg handig wanneer je er bijvoorbeeld slechts problemen mee hebt wanneer maar een paar personen jouw ‘laatst gezien’-status kunnen zien.

Dat laatste geldt overigens niet voor ‘leesbewijzen’. Je weet wel: de twee blauwe vinkjes bij een bericht die aangeven of een bericht is gelezen. Wanneer jij dat voor anderen uitzet (en dat geldt dan direct voor iedereen), dan kun jij vanaf dat moment ook niet meer zien of anderen jouw bericht hebben gelezen.