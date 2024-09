Hoe maak ik snel een vakantievideo?

Ik ben laatst op vakantie gegaan naar Barcelona en ik wil graag van alle foto’s en video’s een compilatievideo maken, maar ik weet niet hoe dat moet. Hoe kan ik dit het beste doen? Wat moet ik gebruiken en hoe kan het zo snel mogelijk? Hugo J.

Veel mensen maken tijdens vakanties of uitstapjes honderden foto’s en video’s die ze vervolgens virtueel stof laten verzamelen. Je zou er ook een compilatievideo van kunnen maken, maar dat eist vaak meer tijd en moeite dan de gemiddelde persoon hieraan wil besteden… of hoeft dat niet zo moeilijk? Google Foto’s maakt het namelijk enorm makkelijk om een video te maken.

STAP 1 / Video met highlights

Voor deze uitleg heb je Google Foto’s in de internetbrowser op jouw computer geopend. Hier zie je aan de linkerkant een snelmenu. Klik in dit menu op de knop Tools. Je ziet nu midden in het vak Tools waar Nieuwe Maken staat met daarin verschillende opties, waarvan de eerste normaal Video met highlights is. Klik hierop om te beginnen aan je video. Rond dit vak kunnen trouwens nog gemaakte foto’s en video’s staan die Google Foto’s automatisch heeft bewerkt, maar die heb je hier niet nodig.





STAP 2 / Kernwoorden invoeren

Je komt nu terecht op een vrij leeg scherm met daarin een tekstvak waarin je kunt typen. Onder dat tekstvak zie je meteen suggesties die Google Foto’s automatisch heeft uitgekozen. Zodra je in het vak begint te typen, zullen de suggesties veranderen op basis van de foto’s en video’s in je Google Foto’s-Bibliotheek. Je kunt ook alleen kernwoorden toevoegen door op de suggestie te klikken. Zo kun je bijvoorbeeld klikken op juni 2024 en kiest Google Foto’s zelf allemaal foto’s. Als je de gewenste kernwoorden hebt ingevoerd, klik je rechtsboven op Voorbeeld.





STAP 3 / Eenvoudige bewerkingen

Met een beetje geluk heeft Google Foto’s niet meer dan een minuutje nodig om de video met jouw highlights te maken. Als die klaar is, zie je links een preview van de video en rechts de verschillende foto’s en videoclips die gebruikt zijn. Er wordt ook automatisch een muziekje toegevoegd. Met behulp van de sliders rechts kun je aanpassen hoe lang een bepaalde foto in beeld verschijnt en of een bepaalde video minder lang getoond moet worden. Door op de drie puntjes te klikken, kun je een foto of video verwijderen. Bij een video kun je hier ook aangeven of je de originele audio wil dempen.





STAP 4 / Extra beeldmateriaal toevoegen

Google Foto’s is niet perfect. Misschien mis je bijvoorbeeld een specifieke foto of video in de compilatie. Geen paniek, want door rechtsonder op Foto’s en video’s toevoegen te klikken, kun je door je hele fotobibliotheek scrollen en het gewenste beeldmateriaal toevoegen. Als je klaar bent, klik je rechtsboven op Opslaan en na enkele minuten staat de video in je Google Foto’s-Bibliotheek.