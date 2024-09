Mijn officieel aangekochte laptop is Microsoft Office kwijtgeraakt. Hoe krijg ik Microsoft Word en Microsoft Excel nu weer terug? Hans B.

Is Microsoft Office echt weg of zijn slechts de snelkoppelingen verdwenen? Druk eens op de Windows-toets en S en gebruik het trefwoord Excel. Als Microsoft Excel dan niet gevonden kan worden, dan zal Microsoft Office inderdaad opnieuw worden geïnstalleerd. Als je (wat tegenwoordig in combinatie met Windows 11 zeer gebruikelijk is) een abonnement hebt op Microsoft 365, dan ga je naar http://www.office.com alwaar je inlogt met het Microsoft-account. Vervolgens krijg je de mogelijkheid om apps opnieuw te installeren.

Heb je dat gedaan, dan wordt er automatisch aangekoppeld bij je bestaande OneDrive-opslag, met als gevolg dat je al je Office-documenten direct weer bij de hand hebt.