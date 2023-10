Hoe kan ik sneller naar mijn Bureaublad?

Ik heb vaak heel veel vensters in Windows openstaan. Als ik naar mijn Bureaublad wil, moet ik ze allemaal minimaliseren. Ergens rechtsonder op het beeldscherm staat weliswaar een knopje waarmee ik naar het Bureaublad kan gaan. Dat knopje is heel klein, bijna niet te zien en onhandig om aan te klikken. Is daar iets op te vinden? Hennie van H.

Toegegeven, dat is inderdaad een knap onhandig knopje. Maar waarom niet drukken op de toetscombinatie WINKEY + D, want dat is gemakkelijker en werkt nog veel sneller.

Maar er is nog een foefje... Plaats de opdracht

%windir%\explorer.exe shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}

maar eens in een Snelkoppeling. Na uiteraard deze opdracht te hebben geprobeerd in de Windows Verkenner of op de DOS-opdrachtregel (zie afbeelding). Enfin, de aldus gefabriekte Snelkoppeling kun je op de Taakbalk plaatsen met als gevolg een veel grotere knop (afbeelding 2)!

Even laten zien om welke opdracht het precies gaat. Probeer het maar eens!

ADe bedoelde Snelkoppeling in de praktijk en – nog even – op het Bureaublad.