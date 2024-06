Hoe kan ik een vriendenboek maken?

Ik wil een vriendenboek maken. Ik heb inmiddels een Excel-bestand met de e-mailadressen van 140 personen die ik wil benaderen. Ik kan deze natuurlijk allemaal een e-mailbericht sturen met het verzoek om iets op papier te zetten en om de boodschap wellicht ook van een foto te voorzien, maar vrees dat dat een behoorlijke impact zal hebben op mijn e-mailgeheugen. Is er een eenvoudigere oplossing, bijvoorbeeld via de cloud of wat dan ook? Rob U.

Alvast vooraf: "Met dat e-mailgeheugen gaat het wel los lopen, daar gaat de ellende niet in zitten." Dit gezegd hebbende, is het wellicht een goed idee (lees: beter) om gebruik te maken van een enquête-achtige cloud-service. Bijvoorbeeld een cloud-service als www.survio.com/nl.

Met behulp van Survio kun je namelijk heel eenvoudig een leuke enquête samenstellen die je vervolgens kunt uitzetten bij de e-mailadressen die je reeds hebt verzameld. Die enquête kun je net zo mooi of ingewikkeld maken als je wilt. Als alternatief voor Survio noemen we Typeform: www.typeform.com. Het is natuurlijk vooral belangrijk dat zo'n enquête-service (gaandeweg) alle gegevens voor je verzamelt, want dat gaat je uiteindelijk een pak werk schelen! Ook wordt bijgehouden hoe het gesteld staat met de response op je enquête. Nee, daar heb je dus geen traditionele e-mailberichten meer voor nodig!

Een enquête samenstellen met behulp van Survio is niet al te moeilijk...