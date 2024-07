Hoe kan ik een grafiek maken?

Ik kan een grafiek maken door in Excel bijvoorbeeld twee reeksen getallen in te voeren, om er dan met behulp van een wizard een lijngrafiek van te maken. De ene reeks loopt van 100 naar 145 en de tweede reeks van 100 naar 180, en beide lijnen kruisen elkaar enige keren. Maar wat ik dan krijg, is een plaatje waarbij de schaal loopt van 0 tot 200, terwijl ik eigenlijk wil dat die loopt van 95 tot 185. En ook wil ik dat de lijnen er verschillend uitzien; bijvoorbeeld een doorgetrokken lijn en een punt-streep-lijn. Jan K.

Het goede nieuws: je hebt het meeste werk al gedaan door die wizard de grafiek te laten opzetten! Als de grafiek dan in Excel staat, kun je 1-voor-1 de losse onderdelen in de grafiek aanklikken (= selecteren). Om daarna (via de rechtermuisknop) de eigenschappen van die losse onderdelen aan te passen.

Als je een (= 1) lijn aanklikt, dan kun je bijvoorbeeld de Opvulling en de Contour wijzigen (afbeelding 1). Iets anders... Als je de grafiek in z'n geheel aanklikt, dan worden de tabs Grafiekontwerp en Opmaak extra uitgelicht. Met opeens nog meer mogelijkheden om de grafiek helemaal naar wens te kunnen aanpassen (afbeelding 2). Ja, alles (!) wat je wilt en nog veel meer (!) is mogelijk met de grafiek-ontwerper van Excel!

Afbeelding 1: Aan het werk met een door de wizard gegenereerde grafiek. Achteraf aanpassen is – zoals je ziet – goed mogelijk.





Afbeelding 2: Ook de schaal kan relatief eenvoudig worden aangepast. Kijk maar!