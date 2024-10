Ik heb onlangs op mijn Windows-computer software geïnstalleerd om uit te proberen. Daarna begon mijn computer problemen te vertonen. De software is verwijderd, maar de problemen blijven. Wat kan ik nu doen? Harrie G.

Windows heeft een functie om herstelpunten te maken en die staat standaard ingeschakeld. Tik in de Windows-zoekbalk onderaan herstelpunt in en toets vervolgens Enter. Dan wordt automatisch Systeembeveiliging geopend. Je kunt hier controleren of de functie is ingeschakeld. Via de knop Systeemherstel kun je een herstelpunt terugzetten Je krijg (als er meerdere herstelpunten zijn aangemaakt) een keuze uit herstelpunten waarna je kunt terugkeren. Kies voor het herstelpunt dat het meest dichtbij de datum ligt toen je de software installeerde (wel de datum ervoor natuurlijk!). Daarna wordt de herstelprocedure gestart en de computer zal ook opnieuw opstarten.

Overigens: het is altijd verstandig om handmatig een herstelpunt aan te maken wanneer je grote wijzigingen (zoals het installeren van software) op je computer gaat aanbrengen. Je kunt dan altijd weer terug naar het moment van vlak voor de wijziging.