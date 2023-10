Er verdwijnen op hcc.nl woorden achter de agenda, dus kan die agenda rechts niet weg?

Als je een dagje ouder wordt, lees je graag wat grotere letters. Zo heb ik mijn computer dan ook ingesteld. Maar op de website van HCC verdwijnt een deel van de nieuwberichten (of de Vraag van de Week) dan achter de agendaberichten die aan de rechterkant te zien zijn. Pas bij 60% is alle tekst naast de agenda zichtbaar, maar lastiger leesbaar. Kunnen die agendaberichten op die plek niet worden weggehaald? Gerrit B.

Het klopt dat wanneer de tekst op het scherm flink vergroot wordt, een deel van de tekst achter de agendaberichten aan de rechterzijde verdwijnt, zo heb ik na jouw mail gezien door het zelf uit te proberen. Dit is het gevolg van het stramien van de website; de breedte van het bericht varieert niet mee. Dat is iets dat door de makers van de website moet worden opgelost.

(tekst gaat verder onder de afbeelding)

Dit krijg jij waarschijnlijk te zien: de tekst verdwijnt achter de agendaberichten

De oplossing voor jou is echter heel eenvoudig. Het is alleen iets dat je in eerste instantie ook niet verwacht. Op dit moment ben je in je webbrowser met de zoomfunctie (te vinden onder de drie puntjes of streepjes rechtsboven, afhankelijk van de browser) gaan verkleinen om de tekst naast de agenda leesbaar te maken. De oplossing is echter: je moet de tekst vergroten.

Jij gebruikt Firefox maar het principe geldt voor alle webbrowsers. Klik in Firefox op de drie streepjes onder elkaar (rechtsboven). Je ziet daar de optie Zoomen staan.

(tekst gaat verder onder de afbeelding)

Zoomen. Hier het menu onder de drie puntjes bij gebruik van de browser Edge

Vergroot hier het percentage stapsgewijs en je zult zien dat op een gegeven moment de agenda uit het beeld verdwijnt. Alle tekst is dan goed leesbaar. Wellicht dien je wel gebruik te maken van de scroll-balk die dan onderaan het venster staat.

De agendaberichten rechts zijn door het vergroten verdwenen. Wel moet je nu de scroll-balk aan de onderzijde gebruiken