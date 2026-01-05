Vraag van de week: Caps Lock niet te zien

Ik heb een nieuwe laptop en daar ben ik uiteindelijk niet helemaal tevreden mee. Ik kan namelijk niet zien of de Caps Lock aanstaat! Dat pakt weleens onhandig uit, want dan zie ik opeens een hele rij hoofdletters! Is hier een oplossing voor te bedenken? Ron de W.

Daar kun je de volgende (gratis) tooling voor gebruiken: CapsLock Indicator. Je kunt die tooling hier vinden: https://cli.jonaskohl.de/. Als je CapsLock Indicator gaat downloaden, dan kan de webbrowser een security-keeltje opzetten. Geen nood, je downloadt het bestand alsnog om daarna een rondje https://www.virustotal.com te maken. Dit om er zeker van te zijn dat het installeren van CapsLock Indicator je niet voor verrassingen zal doen komen te staan. (Tip: doe dat met alle installaties die je van internet ophaalt!)

Meteen na de installatie van CapsLock Indicator kun je aangeven dat je wilt worden geïnformeerd omtrent de status van de Num Lock, de Caps Lock en de Scroll Lock. Doe alleen de Caps Lock, want het pictogram gaat namelijk ruimte pakken in het Systeemvak. Klik daarna de Taakbalk aan met de rechtermuisknop en kies in het contextmenu voor de optie Taakbalkinstellingen. Klik dan op de sectie Andere systeemvakpictogrammen en geef vervolgens aan dat het pictogram (meervoud kan ook) van CapsLock Indicator dwingend wordt getoond in het Systeemvak.

CapsLock Indicator kan ook de Num Lock en de Scroll Lock doen...