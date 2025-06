Binnenkort gaat Nederland weer massaal op vakantie. Wie op reis gaat buiten de Europese Unie, loopt al snel het risico op hoge roamingkosten bij het gebruik van zijn smartphone. Terwijl binnen de EU sinds 2017 het principe roam like at home geldt, waarbij je je Nederlandse bundel zonder extra kosten kunt gebruiken, gelden die regels daarbuiten niet.

In landen als Turkije, de Verenigde Staten of Thailand kunnen de kosten voor bellen, sms’en en internetten via je Nederlandse simkaart snel oplopen. Gelukkig zijn er verschillende manieren om onaangename verrassingen op de telefoonrekening te voorkomen.

De eenvoudigste en vaak meest aanbevolen methode: