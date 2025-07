Ziggo trekt de stekker uit WifiSpots: einde van een tijdperk nu mobiel internet de norm is

Na ruim tien jaar trouwe dienst is op 1 juli officieel het doek gevallen voor WifiSpots, de openbare wifi-dienst van telecomaanbieder Ziggo. De kabelgigant, onderdeel van het internationale mediaconcern Liberty Global, ziet in het sterk veranderde gebruik van mobiel internet en de verouderde technologie van haar netwerkmodems geen toekomst meer voor de hotspotfunctionaliteit die ooit als baanbrekend werd gepresenteerd.

Een oplossing uit een ander tijdperk

WifiSpots werd in 2013 gelanceerd door het toen nog zelfstandig opererende Ziggo, in een tijd waarin mobiele databundels nog beperkt waren en de kosten voor mobiel internet torenhoog konden oplopen. De dienst bood een innovatieve oplossing: door het activeren van een tweede, publieke wifi-netwerk op modems van particuliere Ziggo-klanten, ontstond er een dekkend netwerk van duizenden gratis wifi-hotspots in steden en dorpen door heel Nederland. Klanten van Ziggo konden, zolang ze zelf meededen, zonder extra kosten overal in het land verbinding maken met het internet via dit netwerk.

Toen Ziggo in de jaren daarna fuseerde met UPC – dat al langer in handen was van Liberty Global – werd het WifiSpots-netwerk behouden en zelfs uitgebreid. Het concept groeide uit tot een kernonderdeel van de internetdiensten van het fusiebedrijf en werd gepresenteerd als extra service voor klanten onderweg.

De opmars van mobiel internet maakt WifiSpots overbodig

Maar de tijden zijn veranderd. Waar mobiele data in 2013 nog als schaars en kostbaar werd gezien, zijn tegenwoordig ruime databundels, of zelfs onbeperkt internet, voor veel consumenten standaard onderdeel van hun mobiele abonnement. De noodzaak voor een aanvullend wifi-netwerk is hierdoor drastisch verminderd.

Ziggo erkende al eerder dat het gebruik van WifiSpots de afgelopen jaren gestaag is afgenomen. Klanten maakten simpelweg veel minder gebruik van de dienst dan vroeger. In een toelichting liet het bedrijf weten dat ook technologische ontwikkelingen binnen het eigen netwerk bijdroegen aan deze beslissing. De nieuwste modems die Ziggo sinds enige tijd levert aan nieuwe klanten – en geleidelijk ook bij bestaande klanten installeert – zijn namelijk niet langer geschikt om als onderdeel van het publieke WifiSpots-netwerk te functioneren. Technisch ontbreekt de mogelijkheid om een tweede wifi-netwerk te activeren naast het privé-netwerk van de gebruiker.

Van collectieve infrastructuur naar individuele connectiviteit

Met het stopzetten van WifiSpots sluit Ziggo een hoofdstuk in de geschiedenis van collectieve internetvoorziening. Wat ooit begon als een slimme manier om overal bereikbaar te blijven in een tijd van beperkte mobiele connectiviteit, is inmiddels achterhaald door de snelle vooruitgang op het gebied van mobiel internet. Niet alleen zijn mobiele netwerken sneller en stabieler geworden dankzij 4G en 5G, ook de prijsstructuur van databundels is fundamenteel veranderd. Wat tien jaar geleden een luxe was, is vandaag de dag eerder een vanzelfsprekendheid.

Bovendien is de behoefte aan publieke wifi-voorzieningen veranderd door de toename van beveiligingsbewustzijn bij consumenten. Waar open netwerken ooit als handige toevoeging werden gezien, beschouwen velen ze inmiddels als een mogelijk beveiligingsrisico. Het vertrouwen in de veiligheid van persoonlijke data is vaak groter wanneer men gebruikmaakt van zijn eigen mobiele verbinding, al dan niet met een VPN.

Stil afscheid van een dienst die zijn tijd heeft gehad

Ziggo heeft het afscheid van WifiSpots zonder veel tamtam laten verlopen. De dienst werd op 1 juli 2025 automatisch stopgezet. Klanten werden via de gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte gebracht van het verdwijnen van de dienst. Wie tot die datum nog gebruikmaakte van WifiSpots, heeft inmiddels gemerkt dat de dienst is verdwenen.

Het bedrijf benadrukt dat het klanten blijft voorzien van kwalitatief hoogwaardig internet, zowel thuis als mobiel via samenwerkingen met mobiele aanbieders. WifiSpots mag dan verdwijnen, maar Ziggo blijft innoveren binnen haar infrastructuur – zij het met een andere focus dan tien jaar geleden.

Conclusie

Met het beëindigen van WifiSpots markeert Ziggo het einde van een digitale vinding die ooit een belangrijk antwoord was op de beperkingen van mobiel internet. In het huidige datatijdperk, waarin dekking en snelheid van mobiele netwerken hun traditionele beperkingen ver achter zich hebben gelaten, blijkt de dienst vooral een overblijfsel uit een inmiddels afgesloten hoofdstuk. De techniek heeft de dienst ingehaald – en Ziggo lijkt met WifiSpots definitief afscheid te nemen van het ‘wifi van de buren’-tijdperk.