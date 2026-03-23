Zaterdag 4 april presentatie van HCC!ai in Hooglanderveen: Kan AI denken zoals wij? Van Alan Turing naar LLM

De werkgroep AI-gebruik nodigt je graag van harte uit onze bijeenkomst op 4 april bij te wonen. In de ochtend zal een presentatie worden geven met de titel Van Alan Turing naar LLM. In deze presentatie wordt o.a. de werking van het brein en het neuraal netwerk licht en zo eenvoudig mogelijk aangestipt.

Intussen dringt AI verder door in bijna alle terreinen van onze samenleving, dit terwijl we weten dat AI fouten maakt, ‘hallucineert’ en kan bepaalde vormen van vooringenomenheid (bias) vertonen. Ook zien we dat criminelen en fraudeurs AI inzetten om ons te manipuleren, verleiden of in de val te lokken.



Waarom deze presentatie?

In deze toegankelijke presentatie willen we op een eenvoudige manier ‘het mysterie’ van AI ontrafelen. En dat doen we door het te vergelijken met iets dat we allemaal hebben, ons eigen menselijke brein, wat we dagelijks gebruiken. Hoe leert een mens, en hoe ‘leert’ een computer? Hoe kan een computer denken?

De middaggroepen

Groep 1: Praktisch gebruik van AI

Deze groep houdt zich bezig met het praktisch gebruik van AI. Hier delen we kennis en ervaring over o.a. het gebruik van chatbots en andere AI-tools, zoals de chatbot Gemini 3 en NotebookLM. Deze zijn op dit moment heel populair vanwege de eenvoudige en vele functionaliteiten, zoals het maken van een presentatie, mindmap, video- of audio-overzicht.

Groep 2: Experimenteren met AI-agents

In deze groep besteden we aandacht aan het experimenteren of bouwen van AI-agents. Er wordt niet geprogrammeerd. We gebruiken NodeRed om AI-agents te configureren of te bouwen.



Deze groep is vooral bedoeld voor leden die het leuk vinden om hiermee als hobby bezig te zijn en meer inzicht willen krijgen in AI. Uiteraard is ieder lid welkom. Onderwerpen zoals het gebruik van een standaard protocol (X402) voor micro betalingen door AI-agents en A2A (Agents to Agents) komen ook aan bod.

Datum: zaterdag, 4 april 2026

Tijd: 11.00 – ca. 15.30 uur

Locatie: De Dissel, Disselplein 6 in Hooglanderveen



Wees nieuwsgierig

Kom langs, luister mee en deel je kennis en ervaring met elkaar. Stel gerust al je vragen. Je mag ook een familielid of een introducé meenemen.



Overige mededelingen

Deelnemers aan de workshop ‘Veilig werken met AI’ van 14 maart kunnen vanaf 15 maart de presentatie van Peter Rong downloaden. Ook voor leden die niet aanwezig waren, maar interesse hebben. Wel moet je eerst inloggen in de website van HCC!ai. Onze bijeenkomst in mei, zal plaatsvinden op 2 mei. We zijn van plan een presentatie te geven over ‘AI en smartphone’ als hulpmiddel om langer zelfstandig, veilig en in verbinding met anderen te blijven.