Zaterdag 17 januari 2026 in Assen: Linux Mint, het beste alternatief voor Windows!

Heb je een computer die technisch nog prima werkt, maar niet geschikt is voor Windows 11? En heb je vernomen, dat Microsoft in 2026 echt stopt met de ondersteuning van Windows 10? Dan lijkt de conclusie al snel dat je een nieuwe computer nodig hebt. Maar dat is lang niet altijd nodig. Overweeg eens de overstap naar Linux Mint: een modern, veilig en gebruiksvriendelijk besturingssysteem dat speciaal geschikt is voor oudere en minder krachtige computers. Zelfs machines van tien jaar oud draaien er vaak verrassend soepel op. Je computer kan daarmee weer jaren mee, zonder dure upgrades.

Wat is Linux en waarom zou je het gebruiken?

Linux is een krachtig, betrouwbaar en open source besturingssysteem dat als alternatief dient voor Windows of macOS. Het is gratis te gebruiken en biedt een hoog niveau van stabiliteit en veiligheid. Er zijn verschillende varianten (zogenaamde ‘distributies’) van Linux beschikbaar, waarvan Linux Mint een van de meest toegankelijke en gebruiksvriendelijke is – vooral voor mensen die overstappen vanaf Windows.

Linux Mint heeft een vertrouwde opzet: een bureaublad, startmenu, en een taakbalk zoals je gewend bent. Het werkt vlot op zowel nieuwe als oudere computers en bevat standaard alles wat je nodig hebt, zoals een browser, e-mailprogramma, tekstverwerker en fotobeheer. Omdat het nauwelijks vatbaar is voor virussen, is het bovendien bijzonder veilig.

Veel gebruikers stappen over op Linux omdat ze meer controle willen over hun computer, geen afhankelijkheid meer willen van grote commerciële softwarebedrijven, of omdat hun bestaande hardware trager wordt onder Windows. Linux geeft nieuw leven aan oudere laptops en biedt een privacyvriendelijk alternatief.

Waarom komen naar de bijeenkomst in Assen?

De bijeenkomst in Assen is dé gelegenheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met Linux Mint. Of je nu al een beetje ervaring hebt of nog geen idee wat Linux precies is, er is ruimte voor iedereen. Tijdens deze bijeenkomst:

* krijg je uitleg over wat Linux Mint is en hoe het werkt

* zie je live demonstraties van het systeem op laptops

* kun je zelf vragen stellen aan ervaren Linux-gebruikers

* ontvang je hulp bij het installeren of uitproberen van Linux op je eigen laptop

* eer je meer over de filosofie achter open source en softwarevrijheid

* ontmoet je andere geïnteresseerden uit jouw regio die met dezelfde vragen zitten

Maximaal 25 deelnemers krijgen begeleiding bij het installeren van Linux op hun eigen laptop, die ze dus zelf mee moeten nemen. Zij moeten zich hiervoor aanmelden (zie verderop). Een presentator zet de verschillende stappen bij de installatie uiteen, terwijl vijf ervaren vrijwilligers van de HCC!linux-groep de 25 deelnemers in de zaal stap voor stap begeleiden. 's Morgens ligt de focus ligt op het installeren van Linux op de laptop en 's middags op het werken met Linux. Er is ruimte voor 100 personen, zodat naast de 25 deelnemers aan de workshop maximaal 75 belangstellenden zowel 's morgens als 's middags de presentatie kunnen volgen.

De sfeer is informeel, de toegang is gratis voor HCC-leden, en je hoeft echt geen techneut te zijn om mee te kunnen doen. Of je nu denkt aan overstappen, je bestaande pc nieuw leven in wilt blazen, of gewoon nieuwsgierig bent naar alternatieven voor Windows 11: kom langs op 17 januari in Assen en ontdek wat Linux voor jou kan betekenen.

HCC helpt je op weg

HCC organiseert daarom op zaterdag 17 januari 2026 een regionale Linux-dag in Assen. Tijdens deze dag kun je onder begeleiding van ervaren HCC Linux-specialisten zelf Linux Mint laten installeren en leer je hoe je er prettig mee werkt. De dag is laagdrempelig opgezet, met ruimte voor vragen, uitleg en persoonlijke begeleiding.

Programma

Ochtendsessie van 10.00 tot 12.00 uur

Workshop Linux Mint installatie

Tijdens deze sessie installeren we samen Linux Mint op jouw computer. Aanmelden vooraf is verplicht, zodat we voldoende begeleiding kunnen garanderen.

Middagsessie van 13.00 tot 15.30 uur

Workshop Linux Mint gebruik en beheer

Na de installatie laten we zien hoe Linux Mint werkt, hoe je programma’s installeert, updates uitvoert en je systeem veilig en stabiel houdt. Voor deze sessie is vooraf aanmelden niet nodig.

Locatie

Wijkcentrum Peelo – ’t Markehuus

Scharmbarg 35

9407 EA Assen

Kosten

Toegang is gratis. Nog geen lid van HCC? Word ter plekke lid van HCC. Voor € 54,95 per jaar krijg je onder meer toegang tot alle regionale en landelijke bijeenkomsten, telefonische ondersteuning, het prachtige computerblad PC-Active en deelname aan 26 verschillende interessegroepen.

Aanmelden

Via dit formulier.

Geef je computer een tweede leven en ontdek hoe prettig Linux Mint kan zijn. We zien je graag in Assen!