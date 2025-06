Zaterdag 14 juni in Haarlem: presentatie Digitale Veiligheid en ook nog 50% korting op de nieuwste specials

Kom ook 14 juni naar de HCC-bijeenkomst in Haarlem, want dan wordt de presentatie 'Digitale Veiligheid: fraude herkennen en voorkomen’ gegeven en kun je ook nog met 50% korting de nieuwste specials ‘Weg van Windows?’ en ‘iPhone tips en trucs 2025’ kopen.

📅 Programma regiobijeenkomst – zaterdag 14 juni

🕐 13.15 - 16.15 uur | Stel je vragen aan onze deskundigen

🕐 13.15 - 14.05 uur | Verkoop 50% korting nieuwe specials ‘Weg van Windows?’ en ‘iPhone tips en trucs 2025’ voor HCC-leden

🕑 14.15 - 15.45 uur | Presentatie Digitale veiligheid en gelegenheid tot vragen stellen – deelname is alleen mogelijk na aanmelding

Presentatie ‘Digitale Veiligheid: fraude herkennen en voorkomen’

We regelen steeds meer zaken digitaal. We regelen onze bankzaken en de belastingaangifte op die manier. We doen ook online aankopen en surfen op het internet. We laten hierbij diverse gegevens achter. En daar kunnen oplichters gebruik van maken.

Om te voorkomen dat nog meer mensen het slachtoffer worden van deze fraude, is deze presentatie in samenwerking met de Politie Nieuwegein ontwikkeld. Je leert welke soorten digitale fraude er zijn, hoe je de fraude herkent en hoe je het kunt voorkomen.

Je gaat dus met praktische tips naar huis.

De presentatie wordt gegeven door Henk Bleeker, die als Digitale Ondersteuner en Informatiepunt Digitale Overheid betrokken is bij het Dorpshuis Fort Vreeswijk en Bibliotheek Nieuwegein.

Deelname is alleen mogelijk na aanmelding. Zo kunnen wij je optimaal begeleiden en zorgen voor een goede voorbereiding.

Bovendien zijn er ook nog de nieuwste specials te koop met liefst 50% korting, maar wel alleen voor HCC-leden:

In de special Weg van Windows? met 132 pagina's bekijken we de mogelijkheden om van Windows 10 te upgraden naar 11. Aan welke eisen moet je dan moet voldoen en welke andere Windows-varianten zijn er? Is het overstappen naar macOS te overwegen? Daar geven we hardware- en softwaretips voor. We gaan ook uitgebreid in op het overstappen naar Linux: hoe installeer je dat en hoe krijg je al je bestanden overgezet? Klik hier voor meer info over deze special.

Speciale aanbieding met 50% korting: van € 13,99 naar € 6,99

Met deze speciale uitgave iPhone tips & trucs 2025 met liefst 148 pagina’s word je snel en eenvoudig een echte iPhone-expert! Maak kennis met onmisbare trucs voor iOS 18, ontdek praktische functies als Stand-by, Apple Intelligence en de Zoek mijn-app en leer beter fotograferen en filmen met simpele tips. Klik hier voor meer info over deze special.

Speciale aanbieding met 50% korting: van € 13,99 naar € 6,99 alleen bij HCC.

Tot zaterdag 14 juni!